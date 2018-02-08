GÃ¼ncelleme: 02:20, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Brexit sonrasÄ± AP'de sandalye daÄŸÄ±lÄ±mÄ± deÄŸiÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±ndan sonraÂ Avrupa Parlamentosundaki (AP) Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n 751'den 705'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, AP'deki Ã¼ye sayÄ±sÄ± veÂ BrexitÂ sonrasÄ± Ã¼lkelere ayrÄ±lacak sandalye oranlarÄ± ele alÄ±ndÄ±.

Ä°ngiltere'nin kesin bir ÅŸekilde ABâ€™den ayrÄ±lmasÄ± ve ayrÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin sona ermesi halinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulacak dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, AP'deki toplam Ã¼ye sayÄ±sÄ± 751'den 705'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek. DÃ¼zenlemeye gÃ¶re, mevcut durumda Ä°ngiltere'ye ait olan 73 sandalyeden 46'sÄ± muhtemel yeni Ã¼ye veya Ã¼yelere verilmek Ã¼zere boÅŸ bÄ±rakÄ±lÄ±rken, kalan 27 koltuk ise 14 Ã¼ye Ã¼lke arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

NÃ¼fus bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerine gÃ¶re AP'de yeterli derecede temsil edilmediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bu 14 Ã¼lkeden Fransa ve Ä°spanya'ya 5, Hollanda ve Ä°talya'ya 3, Ä°rlanda'ya 2 Ã¼ye verilirken, Almanya, BelÃ§ika ve Bulgaristan'Ä±n Ã¼ye sayÄ±sÄ± sabit kalacak.

AB SÃ¶zleÅŸmesi gereÄŸi parlamento Ã¼yelerinin sayÄ±sÄ± baÅŸkan dahil 751â€™den fazla olamÄ±yor. Bir Ã¼ye Ã¼lkenin APâ€™de temsil edileceÄŸi koltuk sayÄ±sÄ± en fazla 96, en az ise 6 olarak belirlenmiÅŸ durumda.

APâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ± AB Zirvesiâ€™nin oybirliÄŸi ile onaylamasÄ± ve ardÄ±ndan tekrar APâ€™nin nihai oylama ile kesin olarak kabul etmesi gerekiyor. AB Ã¼ye Ã¼lkelerinin liderlerinin, 2019-2024 dÃ¶nemi APâ€™de koltuk daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve iÅŸleyiÅŸi hakkÄ±nda kararlar almak Ã¼zere yakÄ±n zamanda gayriresmi bir zirvede bir araya gelmeleri bekleniyor.