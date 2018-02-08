GÃ¼ncelleme: 02:50, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan DoÄŸu Guta aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy,Â Suriye'deÂ rejiminÂ DoÄŸu Guta'yaÂ saldÄ±rÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸa iliÅŸkin, "AstanaÂ toplantÄ±larÄ± Ã§erÃ§evesinde imzalananÂ GerginliÄŸi Azaltma MuhtÄ±rasÄ±Â ile ilan edilen dÃ¶rt gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinden biri olan ancakÂ SuriyeÂ rejimininÂ ablukasÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi sebebiyle bÃ¼yÃ¼k bir insani krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Guta'yaÂ yÃ¶nelik rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda son gÃ¼nlerde gÃ¶rÃ¼len artÄ±ÅŸ endiÅŸe vericidir." ifadesini kullandÄ±.

SÃ¶zcÃ¼ Aksoy, Suriye rejiminin DoÄŸu Guta'yÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ hakkÄ±ndaki bir soruya verdiÄŸi yazÄ±lÄ± yanÄ±tta, "Astana toplantÄ±larÄ± Ã§erÃ§evesinde imzalanan GerginliÄŸi Azaltma MuhtÄ±rasÄ± ile ilan edilen dÃ¶rt gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinden biri olan ancak Suriye rejiminin ablukasÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi sebebiyle bÃ¼yÃ¼k bir insani krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda son gÃ¼nlerde gÃ¶rÃ¼len artÄ±ÅŸ endiÅŸe vericidir. Rejimin sadece 6 Åžubat gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 100â€™Ã¼ aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesine yer verdi.

Ã–te yandan, rejimin sÃ¶z konusu bÃ¶lgeye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda klor gazÄ± iÃ§eren kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aksoy, "Nitekim, BM BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± 6 Åžubat gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, klor gazÄ± iÃ§eren bombalarÄ±n DoÄŸu Gutaâ€™da ve ayrÄ±ca Ä°dlib'in Serakin ilÃ§esinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki duyumlar Ã¼zerine Komisyonâ€™un bu iddialarÄ± soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Aksoy, aÃ§Ä±klamasÄ±n ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Rejimin DoÄŸu Guta'yÄ± ve halkÄ±nÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±ndan ve bu bÃ¶lgedeki insani durumdan duyduÄŸumuz rahatsÄ±zlÄ±k ile Astana toplantÄ±larÄ±yla ortaya konulan mutabakatÄ±n ruhuna aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil eden sÃ¶z konusu ihlallerin ivedilikle sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± talebimiz, rejimin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Rusya ve Ä°ran ile her dÃ¼zeyde yapÄ±lan temaslarda Ã¼lkemizce sÃ¼rekli olarak dile getirilmektedir."