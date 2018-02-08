TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 08 Åžubat 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 45. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± kabul edecek.
(Ankara/12.00/16.30)Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
(Ankara/12.00/13.30)
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Gaziantep'e "gazi" unvanÄ±nÄ±n veriliÅŸinin 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamalarÄ± ile Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ± ve BeratÄ± Tevcih TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.
(Gaziantep/10.30/14.00)Â
2- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, Malatya Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nda kayÄ±sÄ±cÄ±larla bir araya gelecek, Malatya Ã–NDER Ä°mam Hatipliler DerneÄŸi ile esnaf ve taziye ziyaretlerinde bulunacak, Park AVM'de MASKÄ° sergisini gezecek.
(Malatya/13.00/12.00/14.30)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelerin onaylanmasÄ±nÄ±n uygun bulunduÄŸuna dair kanun tasarÄ±larÄ± ele alÄ±nacak.
(TBMM/14.00)
- Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda, Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.
(TBMM/13.30)
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Organize Sanayi BÃ¶lgeleri Ãœst KuruluÅŸu Ege BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±'na, Ä°zmir AtatÃ¼rk OSB Meslek Lisesi Resmi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne ve Mitsubishi Elektrik TÃ¼rkiye Klima Sistemleri Ãœretim Tesisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.
- Ã–zlÃ¼, TOYO Matbaa MÃ¼rekkep FabrikasÄ±'nÄ±, Zihinsel Engelliler KorumalÄ± Ä°ÅŸyeri YaÅŸam Merkezini ziyaret edecek, Egeli Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi Ã¼yeleri ile toplantÄ± yapacak.
(Ä°zmir/10.00-12.00/18.00/Manisa/14.45-17.00)
2- TÃœÄ°K, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na iliÅŸkin perakende satÄ±ÅŸ endeksleri ile sanayi Ã¼retim endeksini yayÄ±mlayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, haftalÄ±k para ve banka istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/14.30)
GÃœNCEL
1- FETÃ– DavalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eski baÅŸyaveri albay Ali YazÄ±cÄ±, eski alay komutanÄ± albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 534 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda valiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 92'si tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.
(Siirt/09.00)
- Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final turu son maÃ§Ä±nda Galatasaray ile Atiker Konyaspor, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul/20.30)Â
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasÄ±nda Anadolu Efes, deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Unicaja Malaga takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Malaga/22.45)
3- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi D Grubu 4. maÃ§Ä±nda VakÄ±fBank, Rusya'nÄ±n Dinamo Moskova takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.
(Ä°stanbul/19.00)
4- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ±'nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Ä°talya'nÄ±n Yamamay e-work takÄ±mÄ±na konuk olacak.
(Busto Arsizio/22.30)
5- Hentbol Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± B Grubu 2. tur maÃ§larÄ± EskiÅŸehir'de sona erecek.
(EskiÅŸehir)
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
TBMM Genel Kurulda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete verilen izin sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Genel Kurulda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi ele alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TBMM Genel Kurul'da, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hariri onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda milletvekillerini bilgilendirecek.
Rusya'da dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi baÅŸlayacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
Afrika BirliÄŸi Liderler Zirvesi Etiyopya'da baÅŸlayacak. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak.
Avusturya'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ± devam edecek. Ä°sviÃ§re'de 48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) sÃ¼rÃ¼yor.
Avusturya'da, iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye Ã–zel GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.