09:15, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 08 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 45. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± kabul edecek.



(Ankara/12.00/16.30)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



(Ankara/12.00/13.30)



3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Gaziantep'e "gazi" unvanÄ±nÄ±n veriliÅŸinin 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamalarÄ± ile Devlet Ã–vÃ¼nÃ§ MadalyasÄ± ve BeratÄ± Tevcih TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



(Gaziantep/10.30/14.00)Â



2- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, Malatya Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nda kayÄ±sÄ±cÄ±larla bir araya gelecek, Malatya Ã–NDER Ä°mam Hatipliler DerneÄŸi ile esnaf ve taziye ziyaretlerinde bulunacak, Park AVM'de MASKÄ° sergisini gezecek.



(Malatya/13.00/12.00/14.30)



3- TBMM'den



- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelerin onaylanmasÄ±nÄ±n uygun bulunduÄŸuna dair kanun tasarÄ±larÄ± ele alÄ±nacak.



(TBMM/14.00)



- Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda, Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.



(TBMM/13.30)





EKONOMÄ°



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Organize Sanayi BÃ¶lgeleri Ãœst KuruluÅŸu Ege BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±'na, Ä°zmir AtatÃ¼rk OSB Meslek Lisesi Resmi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne ve Mitsubishi Elektrik TÃ¼rkiye Klima Sistemleri Ãœretim Tesisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.



- Ã–zlÃ¼, TOYO Matbaa MÃ¼rekkep FabrikasÄ±'nÄ±, Zihinsel Engelliler KorumalÄ± Ä°ÅŸyeri YaÅŸam Merkezini ziyaret edecek, Egeli Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi Ã¼yeleri ile toplantÄ± yapacak.



(Ä°zmir/10.00-12.00/18.00/Manisa/14.45-17.00)



2- TÃœÄ°K, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na iliÅŸkin perakende satÄ±ÅŸ endeksleri ile sanayi Ã¼retim endeksini yayÄ±mlayacak.



(Ankara/10.00)



3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, haftalÄ±k para ve banka istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.30)





GÃœNCEL



1- FETÃ– DavalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eski baÅŸyaveri albay Ali YazÄ±cÄ±, eski alay komutanÄ± albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 534 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda valiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 92'si tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.



(Siirt/09.00)



- Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 171 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)





SPOR



1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final turu son maÃ§Ä±nda Galatasaray ile Atiker Konyaspor, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°stanbul/20.30)Â



2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasÄ±nda Anadolu Efes, deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Unicaja Malaga takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Malaga/22.45)



3- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi D Grubu 4. maÃ§Ä±nda VakÄ±fBank, Rusya'nÄ±n Dinamo Moskova takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.



(Ä°stanbul/19.00)



4- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ±'nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Ä°talya'nÄ±n Yamamay e-work takÄ±mÄ±na konuk olacak.



(Busto Arsizio/22.30)



5- Hentbol Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± B Grubu 2. tur maÃ§larÄ± EskiÅŸehir'de sona erecek.



(EskiÅŸehir)