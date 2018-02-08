09:24, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi iÃ§in FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Â Â

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