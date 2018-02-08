09:26, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ndan Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±larÄ±: 10 Ã¶lÃ¼, 20 yaralÄ±





Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Ä°dlib kentinin Maartinuman ilÃ§esine Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°dlib Sivil SavunmaÂ (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, Ä°dlib'e yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±nÂ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Yusuf, "SavaÅŸÂ uÃ§aklarÄ±nÄ±n,Â MaaratinumanÂ ilÃ§esine dÃ¼n gece saatlerinde dÃ¼zenledikleri hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 10Â sivilÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 20 sivil yaralandÄ±" dedi. Muhaliflere ait uÃ§ak gÃ¶zlem evi gÃ¶revlisi Ebu Bahr da "Rusya, saldÄ±rÄ±larÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Akdeniz'de konuÅŸlu savaÅŸ gemilerinden attÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼zelerle dÃ¼zenliyor."ÅŸeklinde konuÅŸtu. Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi, son iki aydÄ±r yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor. YalnÄ±zca ocak ayÄ±ndaki saldÄ±rÄ±larda 211 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, bin 447 sivil yaralandÄ±. Suriye'nin kuzeyinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Ä°dlib, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 4-5 MayÄ±s 2017'de gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan "gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi" ilan edilmiÅŸti.

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