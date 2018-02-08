09:34, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Kolombiya'da ELN'den silahlÄ± eylem tehdidi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiya'da saldÄ±rÄ±lara devam etmesinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ hÃ¼kÃ¼metin barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine son verdiÄŸiÂ Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu, (ELN) tÃ¼m Ã¼lkeyi "silahlÄ± grev" ile tehdit etti.

Ã‡ift taraflÄ± ateÅŸkesin 9 Ocak'ta sona ermesiyle yeniden saldÄ±rÄ±lara baÅŸlayan ve hÃ¼kÃ¼metin barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam etmeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±Â ELN, sosyal paylaÅŸÄ±m hesabÄ±ndan, tÃ¼m Ã¼lkede silahlÄ± eylem tehdidinde bulundu.

Bildiride, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tÃ¼m birimlerinin 10 - 13 Åžubat dÃ¶neminde Kolombiya topraklarÄ±nda "silahlÄ± grev" olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± eylemler iÃ§in hazÄ±r olduÄŸu belirtilirken, yolcu ve taÅŸÄ±macÄ±lardan, "nehir, deniz, kara ve havayollarÄ±"ndan uzak durmalarÄ± istendi.

Ãœlke basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re ise hÃ¼kÃ¼metin Ã¶rgÃ¼tle tÄ±kanan diyaloÄŸun yeniden saÄŸlanmasÄ± iÃ§in yetkilendirdiÄŸi SenatÃ¶r Ivan Cepeda, ELN'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± reddetti ve bu tÃ¼r eylemlerin iÅŸleri daha da zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HÃœKÃœMETÄ°N GÃ–RÃœÅžME, Ã–RGÃœTÃœN SALDIRI ISRARI

Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ve ELN arasÄ±nda 102 gÃ¼n devam eden ateÅŸkesin 9 Ocak'ta sona ermesinden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce hÃ¼kÃ¼met, takviyelerde bulunduÄŸu mÃ¼zakere heyetini 5. tur barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Ekvadorâ€™un baÅŸkenti Quito'ya gÃ¶ndermiÅŸti.

Ãœlkede ateÅŸkesin uzatÄ±lacaÄŸÄ± ve mÃ¼zakerelerin devam edeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki beklentiye raÄŸmen, ELN ateÅŸkesin sona erdiÄŸi gece Kolombiya'da bir dizi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ ve Ã¶zellikle Arauca yÃ¶netim bÃ¶lgesinde askerleri hedef almÄ±ÅŸtÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, ertesi gÃ¼n mÃ¼zakere heyetine geri dÃ¶nmeleri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine de ELN'ye karÅŸÄ± ÅŸiddetli bir ÅŸekilde mÃ¼cadele etmeleri talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu Ã¼lkeye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette Kolombiyaâ€™daki Misyon Åžefi Jean Arnault'u taraflar arasÄ±ndaki diyaloÄŸun yeniden saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirdiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± ve uluslararasÄ± toplum ile STK'lardan gelen Ã§aÄŸrÄ±lar Ã¼zerine Santos, BaÅŸmÃ¼zakereci Gustavo Bell'i yeniden Quito'ya gÃ¶ndermiÅŸti.

ELN, saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermediÄŸi bu sÃ¼reÃ§te gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkedeki diÄŸer silahlÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± gruplarla da Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmiÅŸti.

GeÃ§en ayÄ±n son gÃ¼nlerinde ise ELN, Ã¼lkenin kuzeyinde, Karayip kÄ±yÄ±larÄ±ndaki Barranquilla kentinde bir polis merkezini hedef almÄ±ÅŸ, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 5 polis hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 16'sÄ± polis 41 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Santos, ELN'nin bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¼stlendiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan La Palma kentinde dÃ¼zenlenen bir etkinlikte konuÅŸmuÅŸ ve mÃ¼zakerelerin durdurulduÄŸunu kaydetmiÅŸti.

Devlet BaÅŸkanÄ± olarak Kolombiya halkÄ±nÄ± korumakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸunu belirten Santos, "KolombiyalÄ±larÄ±n da benim de sabrÄ±mÄ±zÄ±n bir sÄ±nÄ±rÄ± var." demiÅŸti.

Bu geliÅŸmeden birkaÃ§ gÃ¼n sonra hÃ¼kÃ¼metten yine mÃ¼zakere yanlÄ±sÄ± bir aÃ§Ä±klama gelmiÅŸ ve mÃ¼zakere heyetinin Ã§ekilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, Ekvador'da ELN heyeti ile resmi yetkililerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtilmiÅŸti.

HÃ¼kÃ¼met ile ELN 4 EylÃ¼l'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kalacak ateÅŸkes ilan etmiÅŸ, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMKG) ise ay baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduÄŸu mekanizmaya dahil olmuÅŸtu.

Ä°ki tarafÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n siviller Ã¼zerindeki etkisinin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterilmesi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya gÃ¶re ELN, adam kaÃ§Ä±rma ile altyapÄ±, enerji nakil ve petrol boru hatlarÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n engellenmesi, hÃ¼kÃ¼met ise toplum liderlerine suikastlerin Ã¶nlenmesi iÃ§in daha fazla Ã§aba gÃ¶sterme sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti.

Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ve Ã¶rgÃ¼t, 24 Temmuz 2017â€™de Ekvador'un baÅŸkenti Quito'da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. TaraflarÄ±n 7 Åžubat-6 Nisan ve 16 MayÄ±s-30 Haziran'da yaptÄ±klarÄ± ilk iki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden, pilot bÃ¶lgede mayÄ±n temizliÄŸi yapma kararÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Kolombiya yÃ¶netimi ve yaklaÅŸÄ±k bin 500 militana sahip ELN arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ekvador, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela, NorveÃ§ ile Brezilya'nÄ±n gÃ¶zlemciliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.