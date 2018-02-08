09:38, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandÄ±





Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Ã‡anakkale'de FETÃ–'nÃ¼n gaybubet evlerine dÃ¼zenlenen operasyonda yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n yargÄ± yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik toplantÄ±larÄ± organize eden eski Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve YargÄ±tay Ã¼yesi firari Mehmet Kaya,Â Ã‡anakkale'de yakalandÄ±. Ã‡anakkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n firari ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda kentteÂ FETÃ–'nÃ¼n gaybubet evleriÂ belirlendi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kararÄ± Ã¼zerine 10 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve YargÄ±tay Ã¼yesi FETÃ– firarisi Mehmet Kaya da yakalandÄ±. Gaybubet evine dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Kaya, iÅŸlemleri iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarda Kaya'nÄ±n, yargÄ± iÃ§erisindeki Ã¶rgÃ¼t toplantÄ±larÄ±nÄ± organize ettiÄŸi belirlenmiÅŸti. Eski HSYK Ã¼yesi Kerim Tosun ise ifadesinde, Ã¶rgÃ¼tle Mehmet Kaya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kaya'nÄ±n evindeki toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Tosun, YargÄ±tay Ã¼yesi olduktan sonra da Kaya'nÄ±n organize ettiÄŸi toplantÄ±larda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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