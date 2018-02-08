10:19, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ã‡in polisi suÃ§lularÄ± 'akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼k'le yakalayacak





Ã‡in polisi, yÃ¼z tanÄ±ma Ã¶zelliÄŸi sayesinde aranan kiÅŸileri tespit etmeye yarayan akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼kleri kullanmaya baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in polisi,Â yÃ¼z tanÄ±ma Ã¶zelliÄŸiÂ sayesinde aranan kiÅŸileri tespit etmeye yarayanÂ akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼kleriÂ kullanmaya baÅŸladÄ±. BBC'nin haberine gÃ¶re, ÅŸÃ¼phelilerin bulunduÄŸu veri tabanÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olan gÃ¶zlÃ¼kler, kalabalÄ±k iÃ§erisinde aranan kiÅŸilerin tespitini oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Cincou ÅŸehrindeki tren istasyonunda gÃ¶revli polisler tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya baÅŸlanan akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼k sayesinde ÅŸu ana kadar 7 aranan zanlÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Aktif halde yaklaÅŸÄ±k 170 milyon gÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ã‡in'de, 3 yÄ±l iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 400 milyon yeni gÃ¼venlik kamerasÄ±nÄ±n daha kurulmasÄ± bekleniyor. Ãœlkedeki kameralarÄ±n birÃ§oÄŸunda yÃ¼z tanÄ±ma teknolojisi de dahil olmak Ã¼zere yapay zeka kullanÄ±lÄ±yor.

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