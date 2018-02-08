Ä°hvan'dan 'Sisi rejimi ile anlaÅŸma yok' vurgusu

MÄ±sÄ±r'daÂ MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±Â (Ä°hvan)Â Abdulfettah es-SisiÂ rejimiyle herhangi bir iliÅŸki iÃ§inde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± olarak da askeri darbeyle gÃ¶revinden alÄ±nan Muhammed Mursi'nin meÅŸruiyetini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°hvan, basÄ±nda yer alan ve "Ä°hvan ile Sisi rejimi arasÄ±nda, teÅŸkilatÄ±n siyasetten Ã§ekilmesine karÅŸÄ±lÄ±k hapishanelerdeki Ã¼yelerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±" Ã¶ngÃ¶ren mÃ¼zakere ve anlaÅŸmalarÄ±n olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerle ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
SÃ¶z konusu haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunun belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, bunlarÄ±n, "halkÄ± oyalama Ã§abasÄ± ve hayali anlaÅŸmalar olduÄŸu" vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "Ãœlke iÃ§indeki ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki teÅŸkilat Ã¼yeleri, en baÅŸta da hapishanedekiler, tek bir insan gibi hareket etmektedir. Bunu suistimal giriÅŸimleri de baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa mahkumdur ve hiÃ§bir fayda getirmez." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Ä°hvan'Ä±n, "samimi" kiÅŸilerle, MÄ±sÄ±r'Ä± rejimin sebebiyet verdiÄŸi tÃ¶kezleme halinden kurtarma konusunda Ã§alÄ±ÅŸmakta bir beis gÃ¶rmediÄŸine vurgu yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ancak mÃ¼zakere ya da anlaÅŸma yapacak olan teÅŸkilat yÃ¶neticileri deÄŸil Mursi'dir ve teÅŸkilat, onun meÅŸruiyetini tanÄ±maktadÄ±r." ifadesine yer verildi.
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KÄ±rgÄ±zistan ve Avrupa BirliÄŸi ortaklÄ±k ve iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar
MÄ±sÄ±r'da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan), Sisi rejimi ile iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki haberleri yalanladÄ±
Ã‡in polisi, yÃ¼z tanÄ±ma Ã¶zelliÄŸi sayesinde aranan kiÅŸileri tespit etmeye yarayan akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼kleri kullanmaya baÅŸladÄ±
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