10:34, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Sanayi Ã¼retimi AralÄ±k ayÄ±nda beklentilerin Ã¼zerinde arttÄ±





Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,7 arttÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÂ sanayi Ã¼retimiÂ aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,7 arttÄ±. TÃ¼rkiye'de sanayi Ã¼retimi AralÄ±k'ta aylÄ±k yÃ¼zde 0.9 yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 8.7 arttÄ±Â



Beklenti aylÄ±k yÃ¼zde 0,5, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 6,8 artÄ±ÅŸtÄ±. Ã–nceki ayÄ±n verisi yÃ¼zde 0,3'ten yÃ¼zde 0,2'ye revize edildi.

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Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayinin alt sektÃ¶rleri incelendiÄŸinde; 2017 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 14, imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksiÂ yÃ¼zde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi yÃ¼zde 5,7 arttÄ±.

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