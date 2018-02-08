DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:41, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
10:34, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Sanayi Ã¼retimi AralÄ±k ayÄ±nda beklentilerin Ã¼zerinde arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi AralÄ±k ayÄ±nda beklentilerin Ã¼zerinde arttÄ±

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,7 arttÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÂ sanayi Ã¼retimiÂ aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,7 arttÄ±.

TÃ¼rkiye'de sanayi Ã¼retimi AralÄ±k'ta aylÄ±k yÃ¼zde 0.9 yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 8.7 arttÄ±Â 

Beklenti aylÄ±k yÃ¼zde 0,5, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 6,8 artÄ±ÅŸtÄ±. Ã–nceki ayÄ±n verisi yÃ¼zde 0,3'ten yÃ¼zde 0,2'ye revize edildi.
Â 
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayinin alt sektÃ¶rleri incelendiÄŸinde; 2017 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 14, imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksiÂ  yÃ¼zde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi yÃ¼zde 5,7 arttÄ±.



Ä°lgili Konular Sanayi Ã¼retimi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Milli Savunma Ãœniversitesine baÅŸvuruda son gÃ¼nler
Milli Savunma Ãœniversitesine baÅŸvuruda son gÃ¼nler

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine komutan yetiÅŸtirmek amacÄ±yla 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kurulan Milli Savunma Ãœniversitesine Askeri Ã–ÄŸrenci Aday Belirleme SÄ±navÄ± iÃ§in baÅŸvurular, 15 Åžubat'ta tamamlanacak
TÃ¼rkiye'den AB ile vize serbestisi planÄ±nda 'hazÄ±rÄ±m' mesajÄ±
TÃ¼rkiye'den AB ile vize serbestisi planÄ±nda 'hazÄ±rÄ±m' mesajÄ±

TÃ¼rkiye, AB'nin taahhÃ¼t ettiÄŸi vize serbestisinde kalan son kriterlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda "vize serbestisine hazÄ±rÄ±m" mesajÄ± verdi
TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesi Ä°stanbul'da yapÄ±lacak
TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesi Ä°stanbul'da yapÄ±lacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede baÅŸta Afrin ve Ä°dlib olmak Ã¼zere Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikinci TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesinin Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Sanayi Ã¼retimi AralÄ±k ayÄ±nda beklentilerin Ã¼zerinde arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi AralÄ±k ayÄ±nda beklentilerin Ã¼zerinde arttÄ±

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,7 arttÄ±.
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandÄ±
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya yakalandÄ±

Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Ã‡anakkale'de FETÃ–'nÃ¼n gaybubet evlerine dÃ¼zenlenen operasyonda yakalandÄ±.
Eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi iÃ§in FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi iÃ§in FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Mahkeme kursiyerleri kandÄ±ran darbecilere acÄ±madÄ±
Mahkeme, kursiyerleri kandÄ±ran darbecilere acÄ±madÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 asker ÅŸehit oldu
Afrin'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 asker ÅŸehit oldu

Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 asker ÅŸehit oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 'KudÃ¼s GenÃ§lik BaÅŸkenti' onursal baÅŸkanÄ± seÃ§ildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 'KudÃ¼s GenÃ§lik BaÅŸkenti' onursal baÅŸkanÄ± seÃ§ildi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.
TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸti
TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸti

2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nden 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi' destek
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nden 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi' destek

Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve karton geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine yÃ¶nelik plan AB'ye iletildi
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine yÃ¶nelik plan AB'ye iletildi

TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.
TSK'nÄ±n Aden KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶rev sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±
TSK'nÄ±n Aden KÃ¶rfezi'ndeki gÃ¶rev sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatan BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Konya'da yeni obruk oluÅŸtu
Konya'da yeni obruk oluÅŸtu

Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti
BozdaÄŸ KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Afrin aÃ§Ä±klamasÄ± vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r
BozdaÄŸ: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Afrin aÃ§Ä±klamasÄ± vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiye'nin AB vize serbestisi serÃ¼veni
TÃ¼rkiye'nin AB vize serbestisi serÃ¼veni

TÃ¼rkiye'nin vize serbestisi iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±, AB'ye bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi

Haberler

Sanayi Ã¼retimi KasÄ±m'da arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi KasÄ±m'da arttÄ±

Sanayi Ã¼retimi temmuz ayÄ±nda arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi temmuz ayÄ±nda arttÄ±

Sanayi Ã¼retimi Nisan ayÄ±nda beklentileri aÅŸtÄ±
Sanayi Ã¼retimi Nisan ayÄ±nda beklentileri aÅŸtÄ±

Sanayi Ã¼retimi Mart ayÄ±nda beklentilerin Ã¼zerinde arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi Mart ayÄ±nda beklentilerin Ã¼zerinde arttÄ±

Sanayi Ã¼retimi Åžubat'ta aylÄ±k bazda gerilerken yÄ±llÄ±k bazda arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi Åžubat'ta aylÄ±k bazda gerilerken yÄ±llÄ±k bazda arttÄ±

Sanayi Ã¼retimi Ocak ayÄ±nda beklentinin Ã¼zerinde arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi Ocak ayÄ±nda beklentinin Ã¼zerinde arttÄ±

Sanayi Ã¼retimi AralÄ±k ayÄ±nda geriledi
Sanayi Ã¼retimi AralÄ±k ayÄ±nda geriledi

Sanayi Ã¼retimi arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi arttÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 