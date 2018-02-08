TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesi Ä°stanbul'da yapÄ±lacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Rusya Devlet baÅŸkanÄ± Vladimir PutinÂ ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re; gÃ¶rÃ¼ÅŸmedeÂ AfrinÂ veÂ Ä°dlibÂ baÅŸta olmak Ã¼zere Suriye'deki geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki liderinÂ Ä°dlib'de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ErdoÄŸan, Putin'e Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda da bulundu.
AyrÄ±ca TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran liderler zirvesinin ikincisinin de Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ilk Ã¼Ã§lÃ¼ zirve 22 KasÄ±m 2017'de Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine komutan yetiÅŸtirmek amacÄ±yla 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kurulan Milli Savunma Ãœniversitesine Askeri Ã–ÄŸrenci Aday Belirleme SÄ±navÄ± iÃ§in baÅŸvurular, 15 Åžubat'ta tamamlanacak
TÃ¼rkiye, AB'nin taahhÃ¼t ettiÄŸi vize serbestisinde kalan son kriterlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda "vize serbestisine hazÄ±rÄ±m" mesajÄ± verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede baÅŸta Afrin ve Ä°dlib olmak Ã¼zere Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikinci TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesinin Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,7 arttÄ±.
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Ã‡anakkale'de FETÃ–'nÃ¼n gaybubet evlerine dÃ¼zenlenen operasyonda yakalandÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 asker ÅŸehit oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.
2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti
Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve karton geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatan BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisi iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±, AB'ye bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi