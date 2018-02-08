10:44, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesi Ä°stanbul'da yapÄ±lacak





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede baÅŸta Afrin ve Ä°dlib olmak Ã¼zere Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikinci TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesinin Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Rusya Devlet baÅŸkanÄ± Vladimir PutinÂ ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re; gÃ¶rÃ¼ÅŸmedeÂ AfrinÂ veÂ Ä°dlibÂ baÅŸta olmak Ã¼zere Suriye'deki geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki liderinÂ Ä°dlib'de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ErdoÄŸan, Putin'e Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda da bulundu. Ä°KÄ°NCÄ° ÃœÃ‡LÃœ ZÄ°RVE Ä°STANBUL'DA AyrÄ±ca TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran liderler zirvesinin ikincisinin de Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ilk Ã¼Ã§lÃ¼ zirve 22 KasÄ±m 2017'de Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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