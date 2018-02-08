10:51, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

KÄ±rgÄ±zistan AB ile ortaklÄ±k anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±





KÄ±rgÄ±zistan ve Avrupa BirliÄŸi ortaklÄ±k ve iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rgÄ±zistanâ€™Ä±n Avrupa BirliÄŸindeki daimi temsilcisi Asein Ä°sayev 6 Åžubat tarihinde KÄ±rgÄ±z Cumhuriyeti ve Avrupa BirliÄŸi (AB) ortaklÄ±k ve iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imza toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.Â AB adÄ±na toplantÄ±ya BirliÄŸin Bulgaristan daimi temsilcisi Dimeter TsantÃ§ev katÄ±ldÄ±. Taraflar KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n 2015 yÄ±lÄ±nda parlamento ve 2017 yÄ±lÄ±nda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini rekabetÃ§i, ÅŸeffaf ve demokratik ortamda yaparak reformlarÄ± geliÅŸtirdiÄŸini kaydettiler. Avrupa BirliÄŸi temsilcisi KÄ±rgÄ±zistan ile ticari ve ekonomik iliÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in yeni anlaÅŸmalar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.





Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.