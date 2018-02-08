Suriye PYD/PKK'yı ABD'de Esad güçlerini vurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın "karargahına" saldırdığını açıkladı.
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esad yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi.
Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.
Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi.” ifadesi yer aldı.
Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.
Kerkük'te son 4 ay içinde 19 Türkmenin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın rakibi yolsuzluk iddiaları sebebiyle hapse mahkum edildi. Ülkede olası gösteriler için polis teyakkuzda
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Azerbaycan ordusuna ait mevzilere sabotaj girişiminde bulunmak isteyen Ermenistan askerinin öldürüldüğü, iki askerin de yaralandığı bildirildi
Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için partinin Genel Başkanı İlham Aliyev'i aday gösterdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Korsikacanın resmi dil olarak tanınmayacağını belirtti
ABD'nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times, bölgedeki milyarder iş adamlarından Soon-Shiong tarafından 500 milyon dolara satın alındı.
ABD, 2018 yılında Afganistan'da askeri operasyonlara 45 milyar dolar harcayacak
Venezuela'da devlet başkanı seçiminin 22 Nisan'da yapılacağı bildirildi
Myanmar'ın, ABD'nin liderliğinde Asya-Pasifik bölgesinde yapılacak tatbikatlara davet edilmesine tepki gösteren Cumhuriyetçi Senatör McCain, "Etnik temizliğe bulaşan ordular, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanında geliştirmemeli" dedi
ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye rejimi yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan PYD/PKK karargahına saldırdığını açıkladı. Koalisyonun saldırıyı püskürtmek üzere Esad yanlısı kuvvetlere saldırı düzenlendiği belirtildi
Kırgızistan ve Avrupa Birliği ortaklık ve işbirliği anlaşması imzaladılar
Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Sisi rejimi ile ilişki içinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı
Çin polisi, yüz tanıma özelliği sayesinde aranan kişileri tespit etmeye yarayan akıllı gözlükleri kullanmaya başladı
Kolombiya'da saldırılara devam etmesinden ötürü hükümetin barış görüşmelerine son verdiği Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun, tüm ülkeyi "silahlı grev" ile tehdit ettiği belirtildi
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentinin Maartinuman ilçesine Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi