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Ortadoğu
10:55, 08 Şubat 2018 Perşembe

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Suriye PYD/PKK'yı ABD'de Esad güçlerini vurdu
Suriye PYD/PKK'yı ABD'de Esad güçlerini vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye rejimi yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan PYD/PKK karargahına saldırdığını açıkladı. Koalisyonun saldırıyı püskürtmek üzere Esad yanlısı kuvvetlere saldırı düzenlendiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın "karargahına" saldırdığını açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esad yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi.

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi.” ifadesi yer aldı.

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.



İlgili Konular Suriye ABD Suriye PKK
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