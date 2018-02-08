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13:41, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe
Amerika
11:01, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

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ABD senatosunda Myanmar - Pentagon gerginliÄŸi
ABD senatosunda Myanmar - Pentagon gerginliÄŸi

Myanmar'Ä±n, ABD'nin liderliÄŸinde Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde yapÄ±lacak tatbikatlara davet edilmesine tepki gÃ¶steren CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, "Etnik temizliÄŸe bulaÅŸan ordular, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanÄ±nda geliÅŸtirmemeli" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'Ä±n, ABD'nin liderliÄŸinde Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde 13 Åžubat'ta baÅŸlayacak tatbikatlara davet edilmesi kararÄ± Washington'da tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yarbay Christopher Logan, her sene dÃ¼zenlenen AltÄ±n Kobra tatbikatÄ±nÄ±n insani yardÄ±m ve afetle mÃ¼cadele kÄ±smÄ±na Myanmar'dan Ã¼Ã§ subayÄ±n davet edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Logan, tatbikata davet edilecek subaylarÄ±n rÃ¼tbeleri ve kimlikleri konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Karar, Arakan eyaletinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼ yakan sivilleri katleden Myanmar ordusunun tatbikata katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan ABD'li milletvekillerinin tepkisini Ã§ekti.

Senato SilahlÄ± Hizmetler Komitesinin CumhuriyetÃ§i Ã¼yesi SenatÃ¶r John McCain, Associated Press'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "etnik temizliÄŸe bulaÅŸan ordularÄ±n, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanÄ±nda geliÅŸtirmemeleri gerektiÄŸini" sÃ¶yledi.

Bu arada DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi tarafÄ±ndan dÃ¼n onaylanan, Senato'nun her iki kanadÄ± tarafÄ±ndan desteklenen yasa tasarÄ±sÄ±, Myanmar ile askeri angajmanlara yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gÃ¼Ã§lendirmesi ve bu Ã¼lkeye daha fazla yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Benzer bir tasarÄ± da ABD Temsilciler Meclisinde sunuldu.

Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesinin BaÅŸkanÄ± Ed Royce ve ABD'nin ciddi insan haklarÄ± ihlallerine karÄ±ÅŸan ordulara desteÄŸini yasaklayan yasanÄ±n mimarÄ± Demokrat SenatÃ¶r Patrick Leahy, Myanmar'Ä±n Tayland'daki tatbikata katÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Leahy, "DokunulmazlÄ±kla uluslararasÄ± hukuku alÃ§akÃ§a ihlal edenleri Ã¶dÃ¼llendirmemeliyiz." ifadesini kullandÄ±.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K

BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.

Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular myanmar abd
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