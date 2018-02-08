ABD senatosunda Myanmar - Pentagon gerginliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar'Ä±n, ABD'nin liderliÄŸinde Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde 13 Åžubat'ta baÅŸlayacak tatbikatlara davet edilmesi kararÄ± Washington'da tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yarbay Christopher Logan, her sene dÃ¼zenlenen AltÄ±n Kobra tatbikatÄ±nÄ±n insani yardÄ±m ve afetle mÃ¼cadele kÄ±smÄ±na Myanmar'dan Ã¼Ã§ subayÄ±n davet edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Logan, tatbikata davet edilecek subaylarÄ±n rÃ¼tbeleri ve kimlikleri konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Karar, Arakan eyaletinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼ yakan sivilleri katleden Myanmar ordusunun tatbikata katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan ABD'li milletvekillerinin tepkisini Ã§ekti.
Senato SilahlÄ± Hizmetler Komitesinin CumhuriyetÃ§i Ã¼yesi SenatÃ¶r John McCain, Associated Press'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "etnik temizliÄŸe bulaÅŸan ordularÄ±n, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanÄ±nda geliÅŸtirmemeleri gerektiÄŸini" sÃ¶yledi.
Bu arada DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi tarafÄ±ndan dÃ¼n onaylanan, Senato'nun her iki kanadÄ± tarafÄ±ndan desteklenen yasa tasarÄ±sÄ±, Myanmar ile askeri angajmanlara yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gÃ¼Ã§lendirmesi ve bu Ã¼lkeye daha fazla yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Benzer bir tasarÄ± da ABD Temsilciler Meclisinde sunuldu.
Temsilciler Meclisi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesinin BaÅŸkanÄ± Ed Royce ve ABD'nin ciddi insan haklarÄ± ihlallerine karÄ±ÅŸan ordulara desteÄŸini yasaklayan yasanÄ±n mimarÄ± Demokrat SenatÃ¶r Patrick Leahy, Myanmar'Ä±n Tayland'daki tatbikata katÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
Leahy, "DokunulmazlÄ±kla uluslararasÄ± hukuku alÃ§akÃ§a ihlal edenleri Ã¶dÃ¼llendirmemeliyiz." ifadesini kullandÄ±.
ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K
BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.
Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.
KerkÃ¼k'te son 4 ay iÃ§inde 19 TÃ¼rkmenin silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n rakibi yolsuzluk iddialarÄ± sebebiyle hapse mahkum edildi. Ãœlkede olasÄ± gÃ¶steriler iÃ§in polis teyakkuzda
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Myanmar'Ä±n, ABD'nin liderliÄŸinde Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde yapÄ±lacak tatbikatlara davet edilmesine tepki gÃ¶steren CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, "Etnik temizliÄŸe bulaÅŸan ordular, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanÄ±nda geliÅŸtirmemeli" dedi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lerin, SDG ismini kullanan PYD/PKK karargahÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Koalisyonun saldÄ±rÄ±yÄ± pÃ¼skÃ¼rtmek Ã¼zere Esad yanlÄ±sÄ± kuvvetlere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi
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