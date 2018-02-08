Venezuela'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi tarihi belli oldu

Venezuela'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin 22 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ulusal SeÃ§im Konseyi BaÅŸkanÄ± Tibisay Lucena, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼met ve muhalefet yetkilileri arasÄ±nda seÃ§imle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde anlaÅŸmaya varÄ±lamamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin tarihinin 22 Nisan olarak belirlendiÄŸini sÃ¶yledi.
SeÃ§imin Venezuela halkÄ±nÄ±n kaderini belirlemesine olanak saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Lucena, anayasal sorumluluk Ã§erÃ§evesinde ÅŸeffaf ve dengeli bir oylamanÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Lucena, adaylar iÃ§in kayÄ±tlarÄ±n 24-26 Åžubat'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
KerkÃ¼k'te son 4 ay iÃ§inde 19 TÃ¼rkmenin silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n rakibi yolsuzluk iddialarÄ± sebebiyle hapse mahkum edildi. Ãœlkede olasÄ± gÃ¶steriler iÃ§in polis teyakkuzda
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 11 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Azerbaycan ordusuna ait mevzilere sabotaj giriÅŸiminde bulunmak isteyen Ermenistan askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, iki askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in partinin Genel BaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'i aday gÃ¶sterdi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, KorsikacanÄ±n resmi dil olarak tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
ABD'nin Ã¶nemli gazetelerinden Los Angeles Times, bÃ¶lgedeki milyarder iÅŸ adamlarÄ±ndan Soon-Shiong tarafÄ±ndan 500 milyon dolara satÄ±n alÄ±ndÄ±.
ABD, 2018 yÄ±lÄ±nda Afganistan'da askeri operasyonlara 45 milyar dolar harcayacak
Venezuela'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin 22 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
Myanmar'Ä±n, ABD'nin liderliÄŸinde Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde yapÄ±lacak tatbikatlara davet edilmesine tepki gÃ¶steren CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, "Etnik temizliÄŸe bulaÅŸan ordular, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanÄ±nda geliÅŸtirmemeli" dedi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lerin, SDG ismini kullanan PYD/PKK karargahÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Koalisyonun saldÄ±rÄ±yÄ± pÃ¼skÃ¼rtmek Ã¼zere Esad yanlÄ±sÄ± kuvvetlere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi
KÄ±rgÄ±zistan ve Avrupa BirliÄŸi ortaklÄ±k ve iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar
MÄ±sÄ±r'da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan), Sisi rejimi ile iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki haberleri yalanladÄ±
Ã‡in polisi, yÃ¼z tanÄ±ma Ã¶zelliÄŸi sayesinde aranan kiÅŸileri tespit etmeye yarayan akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼kleri kullanmaya baÅŸladÄ±
Kolombiya'da saldÄ±rÄ±lara devam etmesinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ hÃ¼kÃ¼metin barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine son verdiÄŸi Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'nun, tÃ¼m Ã¼lkeyi "silahlÄ± grev" ile tehdit ettiÄŸi belirtildi
Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Ä°dlib kentinin Maartinuman ilÃ§esine Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi