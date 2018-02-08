11:10, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Venezuela'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi tarihi belli oldu





Venezuela'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin 22 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Venezuela'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin 22 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ulusal SeÃ§im Konseyi BaÅŸkanÄ± Tibisay Lucena, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼met ve muhalefet yetkilileri arasÄ±nda seÃ§imle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde anlaÅŸmaya varÄ±lamamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin tarihinin 22 Nisan olarak belirlendiÄŸini sÃ¶yledi. SeÃ§imin Venezuela halkÄ±nÄ±n kaderini belirlemesine olanak saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Lucena, anayasal sorumluluk Ã§erÃ§evesinde ÅŸeffaf ve dengeli bir oylamanÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Lucena, adaylar iÃ§in kayÄ±tlarÄ±n 24-26 Åžubat'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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