ABD senatosu Afganistan'a askeri harcamaları tartıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Senatosuna bilgi veren Savunma Bakanı Yardımcısı Randall Shriver 2018'de Afganistan'daki operasyonlar için ülkesinin 45 milyar dolar harcayacağını bildirdi.
The Hill dergisindeki habere göre, bu paraların 13 milyar doları ABD ordusu, 5 milyar doları Afgan ordusu, 780 milyon doları ekonomik yardım ve lojistik ihtiyaçları için, kalan kısmı ise malzeme ve teknik destek için verilecek.
Buna karşılık, Senatörler sadece bir yılda bu kadar büyük maliyetlere itiraz ederek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 'Afgan hükümeti ve Taliban hareketini müzakere masasına oturtmak niyetinde olup olmadığını' sordu.
Bu soruya cevap veren ABD Dış İşleri Bakanı yardımcısı Sullivan "Biz bu savaşın uzadığının farkındayız. Ancak Afganistan ve bölgedeki güvenlik çıkarlarımız Taliban'a karşı mücadelede eden Afgan hükümetine destek vermemizi gerektiriyor” dedi.
Sullıvan, şu anda Afganistan'ın başkentinde gerçekleştirdikleri saldırılar nedeniyle Taliban ile barış görüşmeleri yapmanın imkansız olduğunu sözlerine ekledi. ABD hükümetinin Afgan makamlarına destek vermeye devam edeceğini, ancak Taliban’ın "Kabil sokaklarında erkek, kadın ve çocukları” hedef almayan kısmı ile müzakereler yapmayı umduklarını söyledi.
2017 yıl Ağustos ayı sonunda, ABD Başkanı Donald Trump Afganistan'da yeni bir strateji açıklayarak, bu ülkedeki askerleri sayısını 4 bin daha artıracağını belirtmişti. Şu anda Afganistan'da yaklaşık 11 bin ABD askeri var.
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