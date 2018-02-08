11:30, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

136 yÄ±llÄ±k Los Angeles Times 500 milyon dolara satÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Ã¶nemli gazetelerinden Los AngelesÂ Times'Ä±n, bÃ¶lgenin Ã¶nde gelenÂ iÅŸ adamlarÄ±ndan biyoteknoloji milyarderiÂ Patrick Soon-ShiongÂ tarafÄ±ndanÂ 500 milyon dolaraÂ satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Los AngelesÂ Times'Ä±n ana ÅŸirketi olan Tronc'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 136 yÄ±llÄ±k gazetenin yeni sahibinin belli olduÄŸu kaydedildi.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Los AngelesÂ Times, 500 milyon dolar nakit karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¶lgenin Ã¶nemli iÅŸ adamlarÄ±ndan biyoteknoloji milyarderi ve aynÄ± zamanda doktor olan Soon-Shiong'a ait Nant Capital adlÄ± ÅŸirkete satÄ±ldÄ±.

AnlaÅŸma gereÄŸi San Diego Union-Tribune ve bazÄ± diÄŸer yerel medya unsurlarÄ±nÄ±n da yeni sahibinin kontrolÃ¼ne geÃ§tiÄŸi ifade edildi.

SatÄ±ÅŸla ilgili ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda milyarder Soon-Shiong, "Los AngelesÂ Times'Ä±n Ã¶dÃ¼llÃ¼ gazetecilik geleneÄŸini olduÄŸu gibi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." yorumunu yaptÄ± ve gazetede kÃ¶klÃ¼ bir deÄŸiÅŸiklik yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini belirtti.

Son dÃ¶nemde gazete iÃ§inde bazÄ± sorunlar yaÅŸanmÄ±ÅŸ, gazetenin yayÄ±ncÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki cinsel taciz iddialarÄ± sonrasÄ±nda Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, gazetenin idaresi 3 editÃ¶re bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve tÃ¼m bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan ocak ayÄ±nda gazete Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± sendikalaÅŸmak iÃ§in oylama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r Chicago bazlÄ± bir yayÄ±n grubunun elinde olan Los AngelesÂ Times, ABD'de batÄ± yakasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gazetesi olarak biliniyor ve topladÄ±ÄŸÄ± 44 Pulitzer Ã–dÃ¼lÃ¼ ile tanÄ±nÄ±yor.

NBA takÄ±mlarÄ±ndan Los Angeles Lakers'ta da hissesi bulunanÂ ve "ABD'nin en zengin doktoru" olan GÃ¼ney Afrika doÄŸumlu Soon-Shiong'un, 8 milyar dolarlÄ±k bir servetinin olduÄŸu tahmin ediliyor.