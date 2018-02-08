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11:36, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

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TÃ¼rkiye'den AB ile vize serbestisi planÄ±nda 'hazÄ±rÄ±m' mesajÄ±
TÃ¼rkiye'den AB ile vize serbestisi planÄ±nda 'hazÄ±rÄ±m' mesajÄ±

TÃ¼rkiye, AB'nin taahhÃ¼t ettiÄŸi vize serbestisinde kalan son kriterlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda "vize serbestisine hazÄ±rÄ±m" mesajÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye,Â Avrupa BirliÄŸi'ninÂ (AB) taahhÃ¼t ettiÄŸiÂ vize serbestisindeÂ kalan son kriterlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda "vize serbestisine hazÄ±rÄ±m" mesajÄ± verdi.

TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Faruk KaymakcÄ±'nÄ±n, AB Komisyonunun Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a verdiÄŸi vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesinde 7 kritere iliÅŸkin baÅŸlÄ±klar bulunuyor.

Buna gÃ¶re, terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi kriteri kapsamÄ±nda, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nun 7'inci maddesine "eleÅŸtiri amacÄ±yla" ya da "habercilik sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmayacak" biÃ§imde dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin ifade edilmesinin suÃ§ teÅŸkil etmeyeceÄŸine dair ibare eklenecek.

AB STANDARTLARINDA TAM UYUMLU BÄ°YOMETRÄ°K PASAPORT Ã‡IKARTILMASI

Ã‡alÄ±ÅŸma planÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin 1 KasÄ±m 2016'dan itibaren Ã§iplerinde parmak izi verileri iÃ§eren uluslararasÄ± pasaportlarÄ± tedavÃ¼le soktuÄŸu anÄ±msatÄ±larak, ikinci nesil e-PasaportlarÄ±n da nisandan itibaren verilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.

AB-TÃœRKÄ°YE GERÄ° KABUL ANLAÅžMASIâ€™NIN TÃœM MADDELERÄ°NÄ°N UYGULANMASI

TÃ¼rkiye'nin zaten Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±'ndan kaynaklanan sorumluluklarÄ±nÄ± etkili biÃ§imde yerine getirdiÄŸi ifade edilen Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda, vize serbestisi verilmesi halinde, TÃ¼rkiye-AB Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ±nÄ±n eÅŸ zamanlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokulacaÄŸÄ± bildirildi.

AB STANDARTLARINDA KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ°LERÄ°N KORUNMASI

Ã‡alÄ±ÅŸma planÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu'nda deÄŸiÅŸikliÄŸe olumlu baktÄ±ÄŸÄ±, bu baÄŸlamda ilgili maddelerin AB yasalarÄ± ile uyumlu biÃ§imde gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸi ya da deÄŸiÅŸtirileceÄŸi kaydedildi.

EUROPOL Ä°LE OPERASYONEL Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° ANLAÅžMASI YAPILMASI

Ã‡alÄ±ÅŸma planÄ±nda, Ankara'nÄ±n, KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu'ndaki deÄŸiÅŸikliklerin TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisine (TBMM) sunulmasÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olarak, Avrupa Polis TeÅŸkilatÄ± (Europol) ile operasyonel iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ± verildi.

SUÃ‡ BAÄžLANTILI KONULARDA AB ÃœLKELERÄ°YLE ETKÄ°LÄ° YASAL Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPILMASI

Ã–ngÃ¶rÃ¼len yol haritasÄ±na gÃ¶re, TÃ¼rkiye, "suÃ§ baÄŸlantÄ±lÄ± konularda ABâ€™nin tÃ¼m Ã¼lkeleriyle etkili yasal iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±" konusunda AB Komisyonundan yasa teklifi Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekliyor. Ã–te yandan planda, konuya iliÅŸkin AB Ã¼yesi Ã¼lkelerden GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi (GKRY) ile doÄŸrudan temas kurulmayacaÄŸÄ±na da iÅŸaret edildi.

YOLSUZLUKLA MÃœCADELE Ä°Ã‡Ä°N Ã–NLEMLERÄ°N ALINMASI

Ã‡alÄ±ÅŸma planÄ±nda, Avrupa Konseyi YolsuzluÄŸa KarÅŸÄ± Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyelerinin takip edilmesine iliÅŸkin de "Siyasi Etik Kanunu" teklifinin TBMM gÃ¼ndeminde olduÄŸu, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da Siyasi Partiler Kanunu'nda siyasetin finansmanÄ±na iliÅŸkin deÄŸiÅŸikliklerin yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klarÄ±n devam ettiÄŸi vurgulandÄ±.

SÃœRECÄ°N Ä°ÅžLEYÄ°ÅžÄ°

TÃ¼rkiye, sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± ile taahhÃ¼t edilen vize serbestisi iÃ§in AB tarafÄ±ndan belirlenen 72 kriteri yerine getirmiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AB Komisyonunun vize serbestisi sÃ¼recine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ± ve Ã¶neriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 Ã¼lkenin temsil edildiÄŸi AB Konseyinde karara baÄŸlanacak.

Buna gÃ¶re, komisyonun Ã¶nerisi, Ã¶nce AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde masaya yatÄ±rÄ±lacak. DeÄŸiÅŸiklik Ã¶nergelerinin ardÄ±ndan AP Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak.

AP'den vize serbestisi konusunda ret kararÄ± Ã§Ä±kmasÄ± halinde konu yeniden AB Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

TÃ¼rkiye'ye vize serbestisine iliÅŸkin Ã¶neri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse karar, AB'nin resmi gazetesinde yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ olacak.

TÃœRK VATANDAÅžLARI HANGÄ° ÃœLKELERE VÄ°ZESÄ°Z SEYAHAT EDEBÄ°LECEK

Vize serbestisinin onaylanmasÄ± halinde TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, Almanya, Avusturya, BelÃ§ika, Ã‡ekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ä°spanya, Ä°sveÃ§, Ä°sviÃ§re, Ä°talya, Ä°zlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, LÃ¼ksemburg, Macaristan, Malta, NorveÃ§, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek.

TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± turistik ve ziyaret amaÃ§lÄ± seyahatlerinde bu Ã¼lkelerde her 6 ayda bir kez olmak Ã¼zere 90 gÃ¼ne kadar kalma hakkÄ±na sahip olacak.

Bunun yanÄ±nda AB vize serbestisi sistemi Schengen Ã¼yesi olmayan Ä°ngiltere ve Ä°rlanda iÃ§inse TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± vizeye tabi olmaya devam edecek.



Ä°lgili Konular AB TÃ¼rkiye Vize serbestisi
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