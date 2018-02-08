TÃ¼rkiye'den AB ile vize serbestisi planÄ±nda 'hazÄ±rÄ±m' mesajÄ±

TÃ¼rkiye,Â Avrupa BirliÄŸi'ninÂ (AB) taahhÃ¼t ettiÄŸiÂ vize serbestisindeÂ kalan son kriterlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda "vize serbestisine hazÄ±rÄ±m" mesajÄ± verdi.
TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Faruk KaymakcÄ±'nÄ±n, AB Komisyonunun Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a verdiÄŸi vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesinde 7 kritere iliÅŸkin baÅŸlÄ±klar bulunuyor.
Buna gÃ¶re, terÃ¶rle mÃ¼cadele yasasÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi kriteri kapsamÄ±nda, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'nun 7'inci maddesine "eleÅŸtiri amacÄ±yla" ya da "habercilik sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmayacak" biÃ§imde dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin ifade edilmesinin suÃ§ teÅŸkil etmeyeceÄŸine dair ibare eklenecek.
Ã‡alÄ±ÅŸma planÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin 1 KasÄ±m 2016'dan itibaren Ã§iplerinde parmak izi verileri iÃ§eren uluslararasÄ± pasaportlarÄ± tedavÃ¼le soktuÄŸu anÄ±msatÄ±larak, ikinci nesil e-PasaportlarÄ±n da nisandan itibaren verilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.
TÃ¼rkiye'nin zaten Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±'ndan kaynaklanan sorumluluklarÄ±nÄ± etkili biÃ§imde yerine getirdiÄŸi ifade edilen Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda, vize serbestisi verilmesi halinde, TÃ¼rkiye-AB Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ±nÄ±n eÅŸ zamanlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡alÄ±ÅŸma planÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu'nda deÄŸiÅŸikliÄŸe olumlu baktÄ±ÄŸÄ±, bu baÄŸlamda ilgili maddelerin AB yasalarÄ± ile uyumlu biÃ§imde gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸi ya da deÄŸiÅŸtirileceÄŸi kaydedildi.
Ã‡alÄ±ÅŸma planÄ±nda, Ankara'nÄ±n, KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu'ndaki deÄŸiÅŸikliklerin TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisine (TBMM) sunulmasÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olarak, Avrupa Polis TeÅŸkilatÄ± (Europol) ile operasyonel iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ± verildi.
Ã–ngÃ¶rÃ¼len yol haritasÄ±na gÃ¶re, TÃ¼rkiye, "suÃ§ baÄŸlantÄ±lÄ± konularda ABâ€™nin tÃ¼m Ã¼lkeleriyle etkili yasal iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±" konusunda AB Komisyonundan yasa teklifi Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekliyor. Ã–te yandan planda, konuya iliÅŸkin AB Ã¼yesi Ã¼lkelerden GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi (GKRY) ile doÄŸrudan temas kurulmayacaÄŸÄ±na da iÅŸaret edildi.
Ã‡alÄ±ÅŸma planÄ±nda, Avrupa Konseyi YolsuzluÄŸa KarÅŸÄ± Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyelerinin takip edilmesine iliÅŸkin de "Siyasi Etik Kanunu" teklifinin TBMM gÃ¼ndeminde olduÄŸu, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da Siyasi Partiler Kanunu'nda siyasetin finansmanÄ±na iliÅŸkin deÄŸiÅŸikliklerin yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klarÄ±n devam ettiÄŸi vurgulandÄ±.
TÃ¼rkiye, sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± ile taahhÃ¼t edilen vize serbestisi iÃ§in AB tarafÄ±ndan belirlenen 72 kriteri yerine getirmiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
AB Komisyonunun vize serbestisi sÃ¼recine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ± ve Ã¶neriyi kabul etmesi halinde konu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 28 Ã¼lkenin temsil edildiÄŸi AB Konseyinde karara baÄŸlanacak.
Buna gÃ¶re, komisyonun Ã¶nerisi, Ã¶nce AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler, Adalet ve Ä°Ã§iÅŸleri Komitesinde masaya yatÄ±rÄ±lacak. DeÄŸiÅŸiklik Ã¶nergelerinin ardÄ±ndan AP Genel Kurulunda nihai metin oylamaya sunulacak.
AP'den vize serbestisi konusunda ret kararÄ± Ã§Ä±kmasÄ± halinde konu yeniden AB Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
TÃ¼rkiye'ye vize serbestisine iliÅŸkin Ã¶neri, parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse karar, AB'nin resmi gazetesinde yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ olacak.
Vize serbestisinin onaylanmasÄ± halinde TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, Almanya, Avusturya, BelÃ§ika, Ã‡ekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ä°spanya, Ä°sveÃ§, Ä°sviÃ§re, Ä°talya, Ä°zlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, LÃ¼ksemburg, Macaristan, Malta, NorveÃ§, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'a vizesiz seyahat edebilecek.
BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlar Monaco, San Marino ve Vatikan'a vizesiz olarak gidebilecek.
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± turistik ve ziyaret amaÃ§lÄ± seyahatlerinde bu Ã¼lkelerde her 6 ayda bir kez olmak Ã¼zere 90 gÃ¼ne kadar kalma hakkÄ±na sahip olacak.
Bunun yanÄ±nda AB vize serbestisi sistemi Schengen Ã¼yesi olmayan Ä°ngiltere ve Ä°rlanda iÃ§inse TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± vizeye tabi olmaya devam edecek.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine komutan yetiÅŸtirmek amacÄ±yla 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kurulan Milli Savunma Ãœniversitesine Askeri Ã–ÄŸrenci Aday Belirleme SÄ±navÄ± iÃ§in baÅŸvurular, 15 Åžubat'ta tamamlanacak
TÃ¼rkiye, AB'nin taahhÃ¼t ettiÄŸi vize serbestisinde kalan son kriterlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda "vize serbestisine hazÄ±rÄ±m" mesajÄ± verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede baÅŸta Afrin ve Ä°dlib olmak Ã¼zere Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikinci TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesinin Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,7 arttÄ±.
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Ã‡anakkale'de FETÃ–'nÃ¼n gaybubet evlerine dÃ¼zenlenen operasyonda yakalandÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere iliÅŸkin davada, kursiyerleri Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 4 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 60 sanÄ±k da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Afrin'in BÃ¼lbÃ¼l beldesi gÃ¼neybatÄ±sÄ± ile El Maski civarÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen tanksavar ve havan saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 2 asker ÅŸehit oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti" programÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyeti onursal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.
2014 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne TÃœRGEV YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± icra eden Arzu Akalan, gÃ¶revini Fatmanur Altun'a devretti
Emine ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde, 2 bin 920 kilogram kaÄŸÄ±t ve karton geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek 102 kiÅŸinin oksijen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan 51 aÄŸacÄ±n korunmasÄ± saÄŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk KaymakÃ§Ä±, vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± belgesi ve eklerini AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans'a teslim etti.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resini bir yÄ±l daha uzatan BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilÃ§esinde oluÅŸan 12 metre Ã§apÄ±nda, 20 metre derinliÄŸindeki obruk Ã§iftÃ§ileri tedirgin etti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bazÄ± gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doÄŸru bulmuyorum' aÃ§Ä±klamasÄ±, vahim bir yanlÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisi iÃ§in 72 kriterin tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±, AB'ye bugÃ¼n veya yarÄ±n gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler AB ile mutabÄ±k kalÄ±nmasÄ± halinde sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸine Ã§evrildi