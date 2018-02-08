Macron'dan KorsikalÄ±larÄ±n resmi dil talebine ret

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, KorsikacanÄ±nÂ resmi dil olarak tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Macron, Akdeniz'deki Fransa'ya baÄŸlÄ± Korsika AdasÄ±'nÄ± ziyareti sÄ±rasÄ±ndaÂ "Ada'nÄ±n Fransa'nÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±" olduÄŸunu vurguladÄ±.Â
Ada'daki siyasilerle bir araya gelen Macron, Korsika'daÂ daha fazla yatÄ±rÄ±m sÃ¶zÃ¼ verdi veÂ yerel yÃ¶netime daha Ã§ok yetki verilmesi fikrineÂ aÃ§Ä±k olduÄŸunuÂ sÃ¶yledi.
Ada'da konuÅŸulan KorsikacayÄ± resmi olarak tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ Macron, ayrÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± milliyetÃ§ilerin Ada'da yabancÄ±larÄ±n mÃ¼lk sahibi olma ve oturma hakkÄ± elde etmesini zorlaÅŸtÄ±ran dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ± taleplerini de reddetti.
Macron,Â Korsika'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ ÅŸiddet eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen siyasi mahkumlarÄ±n af talepleriyle ilgili ise yorum yapmadÄ±.Â Â
Ã–te yandanÂ Korsika'nÄ±n otonomi taraftarÄ± lideriÂ Gilles Simeoni, Macron'un Ada ile ilgiliÂ yeni bir iliÅŸki geliÅŸtirme fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Macron'un Fransa Ä°mparatoru Napolyon Bonapart'Ä±n doÄŸum yeri olan Korsiya AdasÄ±'nÄ±Â ziyaretinden Ã¶nce ayrÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± binlerce kiÅŸi, daha Ã§ok demokrasi ve Ada halkÄ±na saygÄ± talebiyle gÃ¶steriler dÃ¼zenlemiÅŸti.
Ada'daÂ son dÃ¶nemde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k taleplerinin artmasÄ± Ã¼zerine Fransa hÃ¼kÃ¼meti, Jacqueline Gourault'u Ã¶zel temsilci olarak gÃ¶revlendirmiÅŸti.
KerkÃ¼k'te son 4 ay iÃ§inde 19 TÃ¼rkmenin silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina'nÄ±n rakibi yolsuzluk iddialarÄ± sebebiyle hapse mahkum edildi. Ãœlkede olasÄ± gÃ¶steriler iÃ§in polis teyakkuzda
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 11 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in partinin Genel BaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'i aday gÃ¶sterdi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, KorsikacanÄ±n resmi dil olarak tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
ABD'nin Ã¶nemli gazetelerinden Los Angeles Times, bÃ¶lgedeki milyarder iÅŸ adamlarÄ±ndan Soon-Shiong tarafÄ±ndan 500 milyon dolara satÄ±n alÄ±ndÄ±.
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ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon, Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lerin, SDG ismini kullanan PYD/PKK karargahÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Koalisyonun saldÄ±rÄ±yÄ± pÃ¼skÃ¼rtmek Ã¼zere Esad yanlÄ±sÄ± kuvvetlere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi
KÄ±rgÄ±zistan ve Avrupa BirliÄŸi ortaklÄ±k ve iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar
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Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Ä°dlib kentinin Maartinuman ilÃ§esine Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi