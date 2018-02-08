11:57, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Macron'dan KorsikalÄ±larÄ±n resmi dil talebine ret





Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, KorsikacanÄ±n resmi dil olarak tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, KorsikacanÄ±nÂ resmi dil olarak tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BBC'nin haberine gÃ¶re, Macron, Akdeniz'deki Fransa'ya baÄŸlÄ± Korsika AdasÄ±'nÄ± ziyareti sÄ±rasÄ±ndaÂ "Ada'nÄ±n Fransa'nÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±" olduÄŸunu vurguladÄ±.Â Ada'daki siyasilerle bir araya gelen Macron, Korsika'daÂ daha fazla yatÄ±rÄ±m sÃ¶zÃ¼ verdi veÂ yerel yÃ¶netime daha Ã§ok yetki verilmesi fikrineÂ aÃ§Ä±k olduÄŸunuÂ sÃ¶yledi. Ada'da konuÅŸulan KorsikacayÄ± resmi olarak tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ Macron, ayrÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± milliyetÃ§ilerin Ada'da yabancÄ±larÄ±n mÃ¼lk sahibi olma ve oturma hakkÄ± elde etmesini zorlaÅŸtÄ±ran dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ± taleplerini de reddetti. Macron,Â Korsika'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ ÅŸiddet eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen siyasi mahkumlarÄ±n af talepleriyle ilgili ise yorum yapmadÄ±.Â Â Ã–te yandanÂ Korsika'nÄ±n otonomi taraftarÄ± lideriÂ Gilles Simeoni, Macron'un Ada ile ilgiliÂ yeni bir iliÅŸki geliÅŸtirme fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Macron'un Fransa Ä°mparatoru Napolyon Bonapart'Ä±n doÄŸum yeri olan Korsiya AdasÄ±'nÄ±Â ziyaretinden Ã¶nce ayrÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± binlerce kiÅŸi, daha Ã§ok demokrasi ve Ada halkÄ±na saygÄ± talebiyle gÃ¶steriler dÃ¼zenlemiÅŸti. Ada'daÂ son dÃ¶nemde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k taleplerinin artmasÄ± Ã¼zerine Fransa hÃ¼kÃ¼meti, Jacqueline Gourault'u Ã¶zel temsilci olarak gÃ¶revlendirmiÅŸti.

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