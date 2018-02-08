12:04, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°lham Aliyev cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden aday





Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in partinin Genel BaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'i aday gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan'daÂ Yeni Azerbaycan PartisiÂ (YAP), 11 Nisan'da yapÄ±lacakÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imiÂ iÃ§in partinin Genel BaÅŸkanÄ±Â Ä°lham Aliyev'i aday gÃ¶sterdi. YAP, baÅŸkentÂ BakÃ¼'de dÃ¼zenlenen olaÄŸan kongrede cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde yarÄ±ÅŸacak adayÄ±nÄ± belirledi. CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, kongrede oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararla YAP'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldu. Â

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