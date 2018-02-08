12:12, 08 Şubat 2018 Perşembe

Ahmet Kabaklı vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı.

Eyüpsultan Mezarlığı'nda Kuran tilaveti ile başlayan törene, Kabaklı'nın ailesi, sevenleri ve Esenler Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Ahmet Kabaklı'nın çok değerli bir insan olduğuna işaret ederek, "Ahmet Kabaklı bize vatan, Allah, bayrak sevgisini öğreten, insanlığa da insanlık sevgisini aktaran nadide bir kişiliktir. Allah ondan ve sizlerden razı olsun. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. ifadelerini kullandı.

Türk Edebiyatı Vakfı'nın kurucusu, edebiyat tarihçisi Ahmet Kabaklı için bugün 14.00'te Sultanahmet'te bulunan vakıf binasında bir toplantı düzenlenecek. Ayrıca, Türk Edebiyatı Vakfı ve Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin ortaklaşa düzenleyeceği programlar kapsamında 9,10,11 Şubat'ta Bakü'de panel, konser, şiir dinletileri ve kitap takdimleri gerçekleştirilecek.

Ahmet Kabaklı, 8 Şubat 2001 tarihinde vefat etmişti.

AHMET KABAKLI KİMDİR?

"Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan Ah­met Ka­bak­lı, 30 Ma­yıs 1924'te Elazığ Harput'un Göllübağ'ında doğdu. Babası İmam Ömer Efendi, annesi Münire Hanım olan Kabaklı, çocukluk yıllarını Göllübağ'da geçirdi.

Kabaklı, ilk orta ve lise tahsilini Elazığ'da yaparken, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde tamamladı.

Daha sonra Diyarbakır ve Manisa Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalışan Kabaklı, 1956 sonbaharında bir yıllık eğitim stajı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla Paris'e gitti. Kabaklı, dönüşünde İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliğine tayin edildi ve 1958-1969 arasında burada öğretmenlik yaptı.

Kabaklı, 1956'da Tercüman gazetesinin düzenlediği fıkra yarışmasını iki kişiyle birlikte kazandı ve aynı gazetede yazı hayatına başladı.

Aydın'da iken başladığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni de 1960'ta bitiren ve kısa bir süre avukatlık yapan Ahmet Kabaklı, 1969'dan itibaren İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Kabaklı, 1974'te emekliye ayrıldı ve ardından Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda edebiyat dersleri verdi.

Türk Ede­bi­ya­tı der­gi­si­ni 1972'de ve Türk Ede­bi­ya­tı Vak­fı'nı 1978’de kur­an Ahmet Kabaklı, MEB ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1997'de Şeyhül Muharririn (yazarların üstadı) payesine layık görüldü.

Tercüman gazetesinde 1990'a kadar çalışma hayatına devam eden Kabaklı, 1990'dan sonra da Türkiye gazetesindeki "Gün Işığında" köşesinde makaleler kaleme aldı.

ESERLERİ

"Kültür Emperyalizmi", "Müslüman Türkiye", "Mabet ve Millet", "Mehmet Akif", "Yunus Emre", "Mevlana", "Bizim Alkibiaadis", "Ecurufya", "Sohbetler 1-2", "Temellerin Duruşması", "Güneydoğu Yakından", "Şiir İncelemeleri", "Doğudan Doğuş", "Türk Edebiyatı", "Te­mel­le­rin Du­ruşma­sı", "Kül­tür Em­per­ya­liz­mi", "Şa­ir­ler Sul­ta­nı Ne­cip Fa­zıl", "Şa­ir-i Ci­han Ne­dim", "Şi­ir İncele­me­le­ri, "Mil­le­te Vu­ru­lan Can­lı Pran­ga: Bü­rok­ra­si", "Al­pe­ren", "Dev­let Fel­se­fe­miz", "Çağ­la­ra Hük­me­den­ler", "Tür­ki­ye'yi Yo­ğu­ran­lar", "Sı­nır­la­rın Öte­si", "İs­tan­bul Gül­des­te­si", "Di­van Ede­bi­ya­tı", "Aşık Ede­bi­ya­tı", "Ta­sav­vuf", "Ta­ri­kat", "Ede­bi­yat", "İslamla Kaynaşmış Türk Edebiyatı", "Nazım Hikmet", "Fatih ve İstanbul", "Nerede Ne Yazdı", "Sanat ve Edebiyatımız", "İrfan ve İnsan", "Bu Dünyadan Kimler Geçti", "Ej­der­ha Taşı" (çocuk kitabı), "Tu­haf Bir Serüven" (ter­cü­me), "Şe­hir Mek­tup­la­rı" (Ah­met Ra­sim'den sa­de­leş­tir­me), "Mu­hay­ye­lat" (Gi­rit­li Aziz Efen­di'den sa­de­leş­tir­me)