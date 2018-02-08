Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:40, 08 Şubat 2018 Perşembe
Sağlık
12:13, 08 Şubat 2018 Perşembe

  • Paylaş
Sigarada 'tek tip paket' uygulaması yaygınlaşıyor | GRAFİK
Sigarada 'tek tip paket' uygulaması yaygınlaşıyor | GRAFİK
Foto: Arşiv

Sigara ve tütün ürünlerinde marka adlarının standart bir yazı tipi ve boyutta yer almasını öngören tek tip paket uygulaması 5 ülkede hayata geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sigara ve tütün ürünlerinde marka adlarının standart yazı tipi ve boyutta yer almasını öngören “tek tip paket" uygulaması 5 ülkede hayata geçirilirken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 4 ülke de bu yönde önemli adımlar attı.

Sigara paketleri üstünde, sağlık uyarılarına ek olarak markanın adı ve ürün bilgisinin standart yazı tipi ve boyutta yazılması, markaya ait logo, renk, resim ve promosyon bilgilerinin de yasaklanması olarak tanımlanan tek tip paket uygulamasını başlatan ülke Avustralya oldu. Ülke, üretici düzeyinde 1 Ekim 2012’den, perakende satışta da 1 Aralık 2012'den itibaren tek tip paketi zorunlu hale getirdi.

Avustralya’yı tek tip paket uygulamasında 20 Mayıs 2016’da üretici seviyesinde Fransa ve İngiltere takip etti. Fransa, tek tip paketi 1 Ocak 2017’de perakende düzeyinde uygulamaya başlarken İngiltere, bu adımı 20 Mayıs 2017’de attı.

Üretici noktasında tek tip pakete Norveç geçen yıl 1 Temmuz'da, İrlanda da 30 Eylül'de geçerken, bu yıl Norveç 1 Temmuz’da, İrlanda 30 Eylül'de uygulamayı perakende aşamasına taşıyacak.

Bu yıl her iki düzeyde de tek tip paket uygulamasına geçecek ülkelerden biri de Yeni Zelanda olacak. Ülke, 14 Mart’ta üretici, 6 Haziran’da da perakende düzeyinde tek tip paketi zorunlu hale getirecek.

Tek tip pakete 20 Mayıs’ta üretici seviyesine geçecek Macaristan, uygulamayı 20 Mayıs 2019’da da perakende aşamasına taşıyacak. Macaristan, 20 Ağustos 2016’dan bu yana piyasaya ilk defa giren markalar için tek tip paketi zorunlu hale getirmişti.

TEK TİP PAKET YÖNÜNDE ADIM ATAN ÜLKELER

Kanada'da tek tip paket uygulaması 2015'te hükümet programına girdi. Uygulama, aynı yıl Sağlık Bakanlığının “yüksek öncelikleri” arasında yer aldı.

Slovenya’da tek tip paket uygulamasına yönelik yasama süreci 2016'da başlarken Belçika’da Kamu Sağlığı Bakanlığı uygulamayı 2019'da başlatma niyetini beyan etti.

Romanya’da senato, hükümete tek tip paket uygulamasına geçme konusunda 2016’da yetki verdi ancak bu konudaki süreç devam ediyor.

Finlandiya hükümeti, tek tip paket uygulamasını 2014'te ulusal eylem planına aldı ancak tasarı henüz yasalaşmadı.

Tek tip paket uygulamasını gündeminde tutan Latin Amerika ülkeleri ise Şili ve Uruguay.

Şili’de konuyla ilgili tasarı, 2015’te senatoda onaylandı ancak yasalaşma süreci devam ediyor. Uruguay’da da devlet başkanı tek tip pakete geçme konusunda 2015 ve 2016’da irade beyan etti fakat henüz yasal bir adım atılmış değil.

Tek tip paket uygulamasını ilk gündemine alan ülkeler Uzak Doğu’da Tayland ve Singapur, Afrika kıtasında ise Güney Afrika oldu.

TÜRKİYE

Türkiye’de tek tip paketle ilgili ilk resmi taahhüt, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün Eylül 2012'de Ankara'da düzenlenen toplantısında verildi.

Türkiye, tek tip pakete geçiş taahhüdünde bulunan ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Ülkede, 2015'te yürürlüğe giren 2015-2018 Ulusal Tütün Kontrolü Eylem Planı genelgesinde de tek tip paket uygulamasına geçileceği taahhüdü bulunuyordu.

Buna uygun olarak tek tip paket, 2016 yılında torba yasaya girdi ancak daha sonra torba yasadan çıkarıldı.

UYARICI RESİMDE REKOR NEPAL'DE

Öte yandan 100’den fazla ülke, sigara ve tütün ürünlerinin paketlerinde uyarıcı fotoğraflar kullanıyor.

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 58’inin muhatap olduğu bu uygulamaya geçen ilk ülke 2001'de Kanada olmuştu.

Paketlerin her iki yüzündeki uyarıcı resimlerin kapladığı alan itibarıyla Nepal bu konuda birinci sırada geliyor. Ülkedeki sigara ve türün ürünü paketlerinin her iki yüzünün yüzde 90’ı uyarıcı resimlerle kaplı. Paket yüzeylerinin yüzde 85’ini uyarıcı resimlere ayıran Hindistan ve Tayland, bu alanda Nepal'i izliyor.

Dünyada 93 ülkede paket yüzeylerinin en az yüzde 50’sinin, 43 ülkede de en az yüzde 65'inin bu tür resimler içermesi zorunlu.

İSPANYA

Sigara ve tütün ürünlerinin paketlerine ilişkin Avrupa ülkelerinde farklı yaklaşımlar bulunuyor.

İspanya'da paketlerin ön yüzünün yüzde 43'ü, arka yüzünün yüzde 53'ü sigaranın sağlığa verdiği zarara ilişkin uyarılarla kaplı.

Paketlerin ön tarafında yazılı uyarılar yer alırken arka tarafında da sigaranın yol açtığı zararları gösteren görseller bulunuyor.

Ülkede paketlerde “hafif” veya benzeri ifadelerin kullanılması yasak.

ALMANYA

Almanya'da 2016 yılından itibaren sigaranın zaralarını gösteren fotoğrafların paketlerde yer alması zorunlu. Uyarıların paketlerin ön ve arka yüzeyinin en az yüzde 65'ini kaplayacak büyüklükte olması gerekiyor.

Almanya'da da sigara paketlerde hafif, zararsız, doğal tütün veya aromasız gibi ek yazılara izin verilmiyor.

2020'de mentollü sigaraların piyasadan tamamen kaldırılacağı ülkede sigara reklamlarının yasaklanması gündemde.

FRANSA

Fransa, sigara ve tütün ürünleriyle mücadele planı çerçevesinde 2020'ye kadar normal sigara paketlerinin ortalama fiyatının en az 10 avro olmasını kararlaştırdı.

Tek tip paket uygulamasına geçen ilk ülkeler arasında yer alan Fransa'da, sigaralar siyah bir poşet içinde satılıyor.

İNGİLTERE

Tek tip paket uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede, sigara ve tütün ürünleri marketlerde açıkça sergilenmiyor.

Kapalı dolaplar içinde tutulan sigara ve tütün ürünleri ancak müşterinin talep etmesi durumunda çıkarılıyor.

10'lu sigara paketleri ile 30 gramdan az tütün paketlerinin yasak olduğu ülkede, mentollü ürünler de 2020 yılı itibarıyla yasaklanacak. 



İlgili Konular sigara Sigarada 'tek tip paket' uygulaması
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Sağlık Haberleri
Sigarada 'tek tip paket' uygulaması yaygınlaşıyor GRAFİK
Sigarada 'tek tip paket' uygulaması yaygınlaşıyor | GRAFİK

Sigara ve tütün ürünlerinde marka adlarının standart bir yazı tipi ve boyutta yer almasını öngören tek tip paket uygulaması 5 ülkede hayata geçti
Yardımcı doçentlik kalkıyor
Yardımcı doçentlik kalkıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın yardımcı doçentliğin kaldırılmasını öngören teklifinin, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşmelerine başlandı
Diploma denklikleri için dijital başvuru dönemi
Diploma denklikleri için dijital başvuru dönemi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Bugünden itibaren diploma denklik başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden online yapılacaktır. e-Devlet şifresi olmayan yabancılar için ayrı bir başvuru portalı oluşturulmuş, yabancılar bu portaldan aynı şekilde online başvuracaklardır" dedi
Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme
Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme

YÖK, yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağını bildirdi
quot Matematik Müzesi Tırı quot yollarda
"Matematik Müzesi Tırı" yollarda

Yunus Emre Enstitüsü Matematik Müzesi Tırı ile çocuklara bilim sevgisi aşılanması amaçlıyor
18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili sona erdi
18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili sona erdi

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı bugün başlıyor. İkinci dönem, 8 Haziran Cuma günü sona erecek
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde yarıyıl tatili uzatıldı
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde yarıyıl tatili uzatıldı

Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde yarıyıl tatilinin bir hafta uzatıldığı bildirildi
Acil servislerde yeni dönem başladı Gece 23 00'e kadar poliklinik
Acil servislerde yeni dönem başladı... Gece 23.00'e kadar poliklinik hizmeti

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta acil servislerle ilgili yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayınladı. Bakan Ahmet Demircan, yaptığı açıklamada acillerdeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için bazı uzman doktorların mesai saatini 16.00-23.00 şeklinde düzenlediklerini belirtti
18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili yarın sona eriyor
18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili yarın sona eriyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen yarın eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak
Yardımcı Doçent ve Doçentlik Statüsünde değişiklik yapan kanunda ikinci teklif
Yardımcı Doçent ve Doçentlik Statüsünde değişiklik yapan kanunda ikinci teklif düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yardımcı doçentlere yönelik hazırladığı kanun taslağında ikinci bir düzeltme teklifi hazırlandı ve TBMM’ye sunuldu. Bu ikinci düzenleme ile ilgili Prof. Dr. Durmuş Günay da ikinci değerlendirme yazısını yazdı
TİKA dan Arnavutluk a eğitim desteği
TİKA’dan Arnavutluk’a eğitim desteği

TİKA, Arnavutluk’un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine bağlı Belsh kasabasındaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanım projesini tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan okuma yazma seferberliği başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan okuma yazma seferberliği başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına video konferans yöntemiyle bağlanarak okuma yazma seferberliğini başlattı.
2018 yılının ilk TYS sonuçları açıklandı
2018 yılının ilk TYS sonuçları açıklandı

Yunus Emre Enstitüsünün 13 Ocak'ta yabancılara yönelik düzenlediği 2018 yılının ilk Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) sonuçları açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Tabipler Birliği'ne kınama
Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Tabipler Birliği'ne kınama

Sağlık Bakanlığının, Türk Tabipler Birliğini kınadığı açıklamasında, "Savaş karşıtı açıklama yapılacaksa, binlerce kilometre ötelerden gelip, kardeş ve dost toprakları işgal etmek isteyenlere karşı yapılmalıdır." ifadesine yer verildi.
ÖSYM DUS ve STS sonuçlarını açıkladı TIKLA
ÖSYM, DUS ve STS sonuçlarını açıkladı | TIKLA

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı.
Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık iş birliği
Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık iş birliği

"Guart Endoskopi Cerrahisi-Yeni Yaklaşımlar" konulu konferans başkent Tiflis'te başladı. Türk ve Gürcü uzmanlar başkentte izsiz tiroid ameliyatı yaptı

Haberler

'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil'
Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil'

Sigara içmek obezite riskini artırıyor
Sigara içmek obezite riskini artırıyor

Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor
Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor

Sigara düşük riskini yüzde 39 artırıyor
Sigara düşük riskini yüzde 39 artırıyor

'6 bin 653 mekana 15 milyon lira duman cezası'
6 bin 653 mekana 15 milyon lira duman cezası'

Elektronik de olsa sigaradan uzak durulmalı
Elektronik de olsa sigaradan uzak durulmalı

Sigara satışına yeni düzenleme
Sigara satışına yeni düzenleme

Sigara bağımlılığında Yunanistan zirvede
Sigara bağımlılığında Yunanistan zirvede






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 