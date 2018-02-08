12:26, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Sabotaj giriÅŸiminde bulunan Ermenistan askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Azerbaycan ordusuna ait mevzilere sabotaj giriÅŸiminde bulunmak isteyen Ermenistan askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, iki askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ermenistan-AzerbaycanÂ cephe hattÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir ErmeniÂ askerÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, iki asker yaralandÄ±. Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, cephe hattÄ±nÄ±n Fuzuli bÃ¶lgesi yÃ¶nÃ¼ndeki Ermenistan ordusunun sabotaj giriÅŸiminin Azerbaycan askerlerince Ã¶nlendiÄŸi bildirildi. AÃ§Ä±klamada, Azerbaycan mevzilerine sabotaj giriÅŸiminde bulunmak isteyen Ermenistan askerlerinden birinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, ikisinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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