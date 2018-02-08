12:32, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 11 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 11 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerleri,Â iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'daÂ 11Â FilistinliyiÂ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°srailÂ ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gece dÃ¼zenlenen operasyonlarda "terÃ¶r eylemlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 11 Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te sÄ±k sÄ±k evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyen Ä°srail gÃ¼Ã§leri, Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Ä°srail hapishanelerinde 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.

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