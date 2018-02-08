Soy ağacını arayanlar e-Devlet'i kilitledi

e-Devlet sisteminde yeni dönem başladı. Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet sistemine entegre edildi. Sayfaya girenler 1800'lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etmeye imkanı buluyor. Yoğun talep sonucunda e-Devlet sayfası kilitlendi.. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyor. Yeterince sabırlı olanların karşısına dakikalar sonra ailesinin soy kütüğüne ait bilgiler dökülüyor.
ABD Savunma Bakanı Mattis önümüzdeki hafta içerisinde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşeceğini açıkladı
Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hayata geçirilecek proje ile denetimli serbestlik hükümlüleri, ortak özelliklere sahip, aynı sorunları yaşayan kişilerle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulunacak.
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığını duyurdu
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun yerine Eğitim Şube Müdürü Murat Işık atandı.
TBMM Adalet Alt Komisyonu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmasını tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile Suriye'deki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.
Benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapıldı.
e-Devlet uygulamasına yeni eklenen 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' sayfayı kilitledi
Başbakan Yıldırım'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı Çankaya'da kabul ettiği bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Afrin Harekatı ile ilgili, "Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine komutan yetiştirmek amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesine Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, 15 Şubat'ta tamamlanacak
Türkiye, AB'nin taahhüt ettiği vize serbestisinde kalan son kriterlere yönelik çalışma planında "vize serbestisine hazırım" mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede ikinci Türkiye-Rusya-İran zirvesinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı.
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Çanakkale'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.