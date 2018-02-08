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Soy ağacını arayanlar e-Devlet'i kilitledi
Soy ağacını arayanlar e-Devlet'i kilitledi

e-Devlet uygulamasına yeni eklenen 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' sayfayı kilitledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

 e-Devlet sisteminde yeni dönem başladı. Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet sistemine entegre edildi. Sayfaya girenler 1800'lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etmeye imkanı buluyor. Yoğun talep sonucunda e-Devlet sayfası kilitlendi.. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyor. Yeterince sabırlı olanların karşısına dakikalar sonra ailesinin soy kütüğüne ait bilgiler dökülüyor. 

 

 



İlgili Konular Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama e-devlet
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