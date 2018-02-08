15:41, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

IÅŸÄ±ÄŸÄ±n elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ± yavaÅŸlatabildiÄŸi tespit edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'deki Londra Kraliyet Akademisi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, laboratuvar ortamÄ±nda yaptÄ±klarÄ± deneyde lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla uyarÄ±lan yÃ¼ksek enerjili elektronlarÄ±n hareketinin yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemledi.

"Radyasyon etkisi" adÄ± verilen ve bugÃ¼ne kadar yalnÄ±zca kara delik ve kuasarlarÄ±n yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi tahmin edilen aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§teki Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n, atom altÄ± parÃ§acÄ±klara etkisi ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda doÄŸrulanmÄ±ÅŸ oldu.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, deney iÃ§in Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n GÃ¼neÅŸ yÃ¼zeyindeki halinden bir katrilyon (bin trilyon) kat daha parlak bir lazer huzmesini, birkaÃ§ mikrometrelik (milimetrenin binde biri) bir noktaya toplanan elektron demetine, saniyenin yalnÄ±zca 40 katrilyonda biri sÃ¼re boyunca odaklayarak yarattÄ±klarÄ± uÃ§ koÅŸullarda elektron hareketini yavaÅŸlatmayÄ± baÅŸardÄ±.

SÃ¶z konusu koÅŸullarda elektronlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± enerjiyle yÃ¼klenmesi nedeniyle atalet noktasÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Deneyin klasik fizik kurallarÄ±nÄ±n Ã¶tesindeki kuantum etkilerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§Ä±cÄ± nitelikte olduÄŸu vurgulandÄ±.

BulgularÄ±n klasik fizikte "Maxwell denklemleri" olarak bilinen elektromanyetik ve optik alanÄ±nda nesneleri etkileyen geleneksel kuvvetleri tarif eden formÃ¼llerden Ã§ok, kuantum modellerinin Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilkelerle daha uyumlu olduÄŸu kaydedildi.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Physical Review X" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.

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