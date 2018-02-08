IÅŸÄ±ÄŸÄ±n elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ± yavaÅŸlatabildiÄŸi tespit edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'deki Londra Kraliyet Akademisi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, laboratuvar ortamÄ±nda yaptÄ±klarÄ± deneyde lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla uyarÄ±lan yÃ¼ksek enerjili elektronlarÄ±n hareketinin yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemledi.
"Radyasyon etkisi" adÄ± verilen ve bugÃ¼ne kadar yalnÄ±zca kara delik ve kuasarlarÄ±n yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi tahmin edilen aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§teki Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n, atom altÄ± parÃ§acÄ±klara etkisi ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda doÄŸrulanmÄ±ÅŸ oldu.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, deney iÃ§in Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n GÃ¼neÅŸ yÃ¼zeyindeki halinden bir katrilyon (bin trilyon) kat daha parlak bir lazer huzmesini, birkaÃ§ mikrometrelik (milimetrenin binde biri) bir noktaya toplanan elektron demetine, saniyenin yalnÄ±zca 40 katrilyonda biri sÃ¼re boyunca odaklayarak yarattÄ±klarÄ± uÃ§ koÅŸullarda elektron hareketini yavaÅŸlatmayÄ± baÅŸardÄ±.
SÃ¶z konusu koÅŸullarda elektronlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± enerjiyle yÃ¼klenmesi nedeniyle atalet noktasÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Deneyin klasik fizik kurallarÄ±nÄ±n Ã¶tesindeki kuantum etkilerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§Ä±cÄ± nitelikte olduÄŸu vurgulandÄ±.
BulgularÄ±n klasik fizikte "Maxwell denklemleri" olarak bilinen elektromanyetik ve optik alanÄ±nda nesneleri etkileyen geleneksel kuvvetleri tarif eden formÃ¼llerden Ã§ok, kuantum modellerinin Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilkelerle daha uyumlu olduÄŸu kaydedildi.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Physical Review X" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
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Bilim adamlarÄ±, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n uÃ§ koÅŸullarda atom altÄ± elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ±n hareketini yavaÅŸlatabildiÄŸini belirledi.
NASA Spitzer ve Kepler teleskoplarÄ±nÄ± kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluÅŸtuklarÄ±nÄ± saptadÄ±.
Michigan Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, loÅŸ Ä±ÅŸÄ±kta uzun sÃ¼re zaman geÃ§irmek beynin yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip, Ã¶ÄŸrenme ve hatÄ±rlama kabiliyetine zarar verebiliyor
TÄ°KA ve Singapur Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, 15 Afrika Ã¼lkesinden meteoroloji uzmanlarÄ±na HavacÄ±lÄ±k ve Uydu Meteorolojisi konulu eÄŸitim verilmeye baÅŸlandÄ±
KhalifaSat'la birlikte BAE, resmen uzay sanayisine giriÅŸ yaptÄ±
Ay'Ä±n kÄ±zÄ±l gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ tam Ay tutulmasÄ± ile "Mavi SÃ¼per Ay" gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ aynÄ± anda izlenebilecek.
Hollanda'nÄ±n Utrecht kentine baÄŸlÄ± Nieuwegein ilÃ§esinde, 6 bin yÄ±llÄ±k kemik parÃ§alarÄ±nÄ±n bir bebeÄŸe ait olduÄŸu bildirildi.
Huawei'nin Kurumsal Ä°ÅŸ Ã‡Ã¶zÃ¼mleri Ãœlke MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YokuÅŸ, "Dolar gibi bizi ticarette zorlayan etkilere karÅŸÄ± yerel Ã¼retimi aynÄ± hÄ±zla devam ettirebilmemiz ve teknoloji trendini bir ÅŸekilde yakalayabilmemiz gerekiyor" dedi
Bilim adamlarÄ±, Afrika'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸimdiye kadarki en eski modern insan kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± keÅŸfetti.
Nairobi Ãœniversitesi mÃ¼hendisleri, Ã¼lkenin ilk uydusunu yaptÄ±
Ã‡in'de uzun kuyruklu makak maymunlarÄ± klonlandÄ±. Primat canlÄ± olan maymunun klonlanmasÄ± ile insan klonlamanÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki teknik engelin aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Netmarble TÃ¼rkiye ile Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi arasÄ±nda "Dijital Oyun ve TasarÄ±m KuluÃ§kasÄ±" protokolÃ¼ imzalandÄ±
Toronto Ãœniversitesinden bir bilim heyetinin British Columbia eyaletinde bulduÄŸu fosillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 500'e yakÄ±n olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
ABD'deki Gladstone EnstitÃ¼sÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada genom zincirindeki tek bir gen aktif hale getirilerek sÄ±radan deri hÃ¼creleri "uyarÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§oklu doÄŸurgan" kÃ¶k hÃ¼crelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hubble, 3 katrilyon GÃ¼neÅŸ kÃ¼tlesinde galaksi kÃ¼mesini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi
GeleceÄŸin robot tasarÄ±mcÄ±larÄ± "VEX IQ Off Season Robotik TurnuvasÄ±"nda biraraya geldi