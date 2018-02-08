15:51, 08 Şubat 2018 Perşembe

Mursi'nin yeğenine 5 yıl hapis cezası kesinleşti





Mısır'daki temyiz mahkemesi, Mursi'nin yeğeni hakkında verilen 5 yıl hapis cezasına yapılan itirazı reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'daki temyiz mahkemesi, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin erkek kardeşinin oğlu hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını onadığı bildirildi. Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zekazik polis merkezine baskın girişiminde bulundukları gerekçesiyle haklarında verilen 5 yıl hapis ve 5 yıl polis gözetiminde kalma cezasını temyize taşıyan Mursi'nin yeğeni Muhammed Said ve 11 sanık bugün hakim karşına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında verilen 5 yıl hapis ve 5 yıl polis gözetiminde kalma cezasının temyiz talebini reddetti. Söz konusu kararın temyiz yolunun kapalı olduğu ifade edildi. Mahkeme ayrıca, Muhammed Said hakkında, hakime hakaret suçlamasıyla verilen 1 yıl hapis cezası kararının bozulması ve yeniden yargılanması yönünde karar verdi. Sanıklar Mart 2014'te Zekazik kentinde gözaltına alınmıştı.

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