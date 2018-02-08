ÃœrdÃ¼n Ã¼niversiteleriyle eÄŸitimde iÅŸbirliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ahi Evran Ãœniversitesi (AEÃœ) ile ÃœrdÃ¼n'deki 5 Ã¼niversite arasÄ±nda Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini Ã¶ngÃ¶ren "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil bir Ã§ok alanda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
Ãœniversiteden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, RektÃ¶r Prof. Dr. Vatan Karakaya ile RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ahmet GÃ¶kbel, Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Seyfullah Korkmaz ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Ofisi KoordinatÃ¶rÃ¼ Yrd. DoÃ§. Dr. Erman AkÄ±llÄ±'nÄ±n, ÃœrdÃ¼n'deki ÃœrdÃ¼niyye (Jordan), Al Ahly Amman, Prenses SÃ¼meyye Teknoloji, YermÃ¼k ve Bilim ve Teknoloji Ãœniversitelerini ziyaret ettiÄŸi belirtildi.
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼ren ziyaretlerde eÄŸitim alanÄ±nda Ã§eÅŸitli iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 2018-2019 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora dÃ¼zeylerini kapsayacak ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
ÃœrdÃ¼nlÃ¼ genÃ§lerin Ahi Evran Ãœniversitesi'nde eÄŸitim almalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla ortak proje geliÅŸtirme konularÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, Amman Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ ile istiÅŸare toplantÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
ÃœrdÃ¼niyye (Jordan) Ãœniversitesi ile imzalanan iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± ile ilk etapta iki Ã¼niversite arasÄ±nda sempozyum, konferans ve Ã§alÄ±ÅŸtay dÃ¼zenlenmesi, fakÃ¼lte ve araÅŸtÄ±rma merkezleri zemininde iliÅŸkilerin geliÅŸtirilerek ortak projelerin Ã¼retilmesi, yÃ¼ksek lisans ve doktora iÃ§in Ã¶ÄŸrenci deÄŸiÅŸimi ile eÅŸ danÄ±ÅŸman atamalarÄ± yapÄ±lmasÄ± konularÄ±nda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Al Ahly Amman Ãœniversitesi ile iki Ã¼niversite arasÄ±nda bilgisayar programcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mleri temelinde ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi, ArapÃ§a Ã¶ÄŸrenimi iÃ§in Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± gÃ¶nderilmesinin benimsendiÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, YermÃ¼k Ãœniversitesi ile Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesinin tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerini, tÄ±p ve gÃ¼zel sanatlar fakÃ¼ltesi ile fen edebiyat fakÃ¼ltesinin tarih, matematik, biyoloji bÃ¶lÃ¼mlerini, Ä°slami ilimler fakÃ¼ltesinin tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerini, lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora dÃ¼zeyinde kapsayacak Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ± ve Erasmus anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesi ile de iki Ã¼niversite arasÄ±nda mÃ¼hendislik bÃ¶lÃ¼mleri temelinde ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi, AEÃœ'nÃ¼n tarÄ±m ve jeotermal alanÄ±nda pilot Ã¼niversite olmasÄ± nedeniyle ziraat alanÄ±nda ortak projelerin geliÅŸtirilmesi, Prenses SÃ¼meyye Teknoloji Ãœniversitesi ile mÃ¼hendislik-mimarlÄ±k fakÃ¼ltesinin tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerini, tÄ±p fakÃ¼ltesini, ziraat fakÃ¼ltesinin tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerini lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora dÃ¼zeyinde kapsayacak Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ± ve Erasmus anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
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AEÃœ ile ÃœrdÃ¼n'deki 5 Ã¼niversite arasÄ±nda, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil bir Ã§ok alanda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Sigara ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinde marka adlarÄ±nÄ±n standart bir yazÄ± tipi ve boyutta yer almasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tek tip paket uygulamasÄ± 5 Ã¼lkede hayata geÃ§ti
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ'Ä±n yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren teklifinin, TBMM Milli EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "BugÃ¼nden itibaren diploma denklik baÅŸvurularÄ±, e-Devlet sistemi Ã¼zerinden online yapÄ±lacaktÄ±r. e-Devlet ÅŸifresi olmayan yabancÄ±lar iÃ§in ayrÄ± bir baÅŸvuru portalÄ± oluÅŸturulmuÅŸ, yabancÄ±lar bu portaldan aynÄ± ÅŸekilde online baÅŸvuracaklardÄ±r" dedi
YÃ–K, yardÄ±mcÄ± doÃ§ent kadrosunun kaldÄ±rÄ±larak "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosuna geÃ§enlerin maaÅŸlarÄ±nda 100 liranÄ±n Ã¼zerinde iyileÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ Matematik MÃ¼zesi TÄ±rÄ± ile Ã§ocuklara bilim sevgisi aÅŸÄ±lanmasÄ± amaÃ§lÄ±yor
2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor. Ä°kinci dÃ¶nem, 8 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sona erecek
Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatilinin bir hafta uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta acil servislerle ilgili yeni dÃ¼zenlemeler iÃ§eren bir genelge yayÄ±nladÄ±. Bakan Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acillerdeki yoÄŸunluk sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in bazÄ± uzman doktorlarÄ±n mesai saatini 16.00-23.00 ÅŸeklinde dÃ¼zenlediklerini belirtti
YaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ile bir milyon Ã¶ÄŸretmen yarÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±
TÄ°KA, Arnavutlukâ€™un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine baÄŸlÄ± Belsh kasabasÄ±ndaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projesini tamamladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Emine ErdoÄŸan, ATV'de yayÄ±nlanan MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert programÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak okuma yazma seferberliÄŸini baÅŸlattÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 13 Ocak'ta yabancÄ±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'nÄ±n (TYS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸini kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "SavaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaksa, binlerce kilometre Ã¶telerden gelip, kardeÅŸ ve dost topraklarÄ± iÅŸgal etmek isteyenlere karÅŸÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r." ifadesine yer verildi.
DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± ile DiÅŸ HekimliÄŸi AlanÄ±nda Yurt DÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.