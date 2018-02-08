16:27, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

ÃœrdÃ¼n Ã¼niversiteleriyle eÄŸitimde iÅŸbirliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ahi Evran Ãœniversitesi (AEÃœ) ile ÃœrdÃ¼n'deki 5 Ã¼niversite arasÄ±nda Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini Ã¶ngÃ¶ren "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil bir Ã§ok alanda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

Ãœniversiteden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, RektÃ¶r Prof. Dr. Vatan Karakaya ile RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ahmet GÃ¶kbel, Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Seyfullah Korkmaz ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Ofisi KoordinatÃ¶rÃ¼ Yrd. DoÃ§. Dr. Erman AkÄ±llÄ±'nÄ±n, ÃœrdÃ¼n'deki ÃœrdÃ¼niyye (Jordan), Al Ahly Amman, Prenses SÃ¼meyye Teknoloji, YermÃ¼k ve Bilim ve Teknoloji Ãœniversitelerini ziyaret ettiÄŸi belirtildi.

Ä°ki gÃ¼n sÃ¼ren ziyaretlerde eÄŸitim alanÄ±nda Ã§eÅŸitli iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 2018-2019 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora dÃ¼zeylerini kapsayacak ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

ÃœrdÃ¼nlÃ¼ genÃ§lerin Ahi Evran Ãœniversitesi'nde eÄŸitim almalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla ortak proje geliÅŸtirme konularÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, Amman Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ ile istiÅŸare toplantÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

ÃœrdÃ¼niyye (Jordan) Ãœniversitesi ile imzalanan iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± ile ilk etapta iki Ã¼niversite arasÄ±nda sempozyum, konferans ve Ã§alÄ±ÅŸtay dÃ¼zenlenmesi, fakÃ¼lte ve araÅŸtÄ±rma merkezleri zemininde iliÅŸkilerin geliÅŸtirilerek ortak projelerin Ã¼retilmesi, yÃ¼ksek lisans ve doktora iÃ§in Ã¶ÄŸrenci deÄŸiÅŸimi ile eÅŸ danÄ±ÅŸman atamalarÄ± yapÄ±lmasÄ± konularÄ±nda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, Al Ahly Amman Ãœniversitesi ile iki Ã¼niversite arasÄ±nda bilgisayar programcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mleri temelinde ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi, ArapÃ§a Ã¶ÄŸrenimi iÃ§in Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± gÃ¶nderilmesinin benimsendiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, YermÃ¼k Ãœniversitesi ile Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesinin tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerini, tÄ±p ve gÃ¼zel sanatlar fakÃ¼ltesi ile fen edebiyat fakÃ¼ltesinin tarih, matematik, biyoloji bÃ¶lÃ¼mlerini, Ä°slami ilimler fakÃ¼ltesinin tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerini, lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora dÃ¼zeyinde kapsayacak Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ± ve Erasmus anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesi ile de iki Ã¼niversite arasÄ±nda mÃ¼hendislik bÃ¶lÃ¼mleri temelinde ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi, AEÃœ'nÃ¼n tarÄ±m ve jeotermal alanÄ±nda pilot Ã¼niversite olmasÄ± nedeniyle ziraat alanÄ±nda ortak projelerin geliÅŸtirilmesi, Prenses SÃ¼meyye Teknoloji Ãœniversitesi ile mÃ¼hendislik-mimarlÄ±k fakÃ¼ltesinin tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerini, tÄ±p fakÃ¼ltesini, ziraat fakÃ¼ltesinin tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mlerini lisans, yÃ¼ksek lisans ve doktora dÃ¼zeyinde kapsayacak Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ± ve Erasmus anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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