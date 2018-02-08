16:37, 08 Şubat 2018 Perşembe

Rusya, Esad yanlılarına saldıran ABD'ye kızgın





Rusya, ABD'nin Esad rejimi yanlısı güçlere saldırısına tepki gösterdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya, ABD'nin, Suriye'de rejim yanlısı güçlere yönelik saldırısıyla, DEAŞ’la mücadeleden ziyade ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmeyi amaçladığını iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığından, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye'de rejim yanlısı güçlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Suriye’de rejim yanlısı güçlerin, Deyrizor’da bulunan El İzba'nın petrol rafinerisinin bulunduğu bölgede “gözlem ve araştırma görevi” yürütürken ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından havan topları ve ardından helikopterle saldırıya uğradıklarının öne sürüldüğü açıklamada, “Rejim yanlısı güçler, görev hakkında Rus birimlerine haber vermedi.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, saldırı nedeniyle Suriye’de rejim yanlısı güçlerden 25 kişinin yaralandığı iddia edilerek, şunlar kaydedildi: “Bu olay, ABD'nin Suriye'deki yasa dışı askeri varlığının DEAŞ’la mücadele yerine ülkenin ekonomik varlıklarını kontrol altına almaya yönelik olduğunu bir kez daha gösteriyor.” Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti. Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi ve güneyinde dar bir alana DEAŞ hakim.

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