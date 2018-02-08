16:51, 08 Şubat 2018 Perşembe

İsrail'den Ürdün'e yeni büyükelçi





İsrail ile Ürdün arasında yaşanan krizin ardından Amman'ın yeni Büyükelçisi olarak Amir Weissbrod belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail yönetiminin Ürdün'le yaşanan diplomatik krizin ardından Amman'da görev yapacak yeni büyükelçisini belirlediği bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Amman Büyükelçisi olarak Amir Weissbrod'un belirlendiğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu Büro Şefi olarak görev yapan Weissbrod'un resmî ataması için hükümetin onayının beklendiği kaydedildi. Nahshon, hükümetin onayı ve yeni büyükelçinin evraklarının Ürdün'de akreditasyonuna ilişkin bir takvim belirtmedi. İsrail'in Amman'daki büyükelçilik kompleksinde geçen yıl temmuz ayında iki Ürdün vatandaşının İsrailli güvenlik görevlisi tarafından öldürülmesinin ardından ilişkiler gerilmiş, Tel Aviv yönetimi, büyükelçiliğin kapanmasına karar vermişti. Diplomatik krizin çözümü için yürütülen görüşmeler sırasında Ürdün, İsrail yönetiminden eski büyükelçinin değiştirilmesi talebinde bulunmuştu. Varılan anlaşma neticesinde büyükelçiliğin geçen ay sonunda aşamalı olarak çalışmalarına başladığı duyurulmuştu.

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