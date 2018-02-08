17:27, 08 Şubat 2018 Perşembe

Makedonya'nın en büyük camisinin açılışı 2020'de

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından inşa edilen Makedonya'nın en büyük camisi Tophane Camisi'nin, 2020'da hizmete açılması bekleniyor.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TDV, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfın kuruluşu Komaş AŞ denetiminde başkent Üsküp'te devam eden cami inşaatını ziyaret etti.

Ziyaretinde Büyükelçilik Müsteşarı Murat Sümer ile Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın eşlik ettiği Kara, cami inşaatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı, çalışanlarla sohbet etti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, toplam 3 bin 500 kişi kapasiteli caminin Makedonya’nın en büyük camisi unvanını alacağı belirtildi.

Açıklamada, kapalı otopark, gasilhane, morg, bekleme salonu, çok amaçlı salon, kütüphane, toplantı ve seminer odaları bulunacak caminin, Kur'an Kursu, ofisler ve ticari alanlarla birlikte külliye olarak hizmet vereceği kaydedildi.

Temel alanı 2 bin 880 metrekare caminin 9 bin 997 metrekare kapalı alana sahip olacağına dikkat çekilen açıklamada, "İstanbul Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nin bir yansıması olacak şekilde inşa edilecek cami, 48 metre yüksekliğindeki iki minaresiyle Osmanlı tarzı mimariyi yansıtacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geçen yıl eylül ayında temeli atılan 3 bin 500 kişilik caminin 2020'nin ramazan ayında hizmete açılmasının beklendiği bildirildi.