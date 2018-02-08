Tunus'tan Avrupa Parlamentosunun 'teröre destek kararına' tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Nahda Hareketi, Avrupa Parlamentosunun Tunus'u kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede "yüksek riskli" ülkeler listesine alması üzerine, Avrupa Birliği Komisyonuna, Tunus'un bu listeden çıkartılması çağrısı yaptı.
Tunus meclisinde 68 milletvekiliyle birinci parti olarak temsil edilen Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "AB'nin Tunus'u, Avrupa Parlamentosundaki 357 milletvekilinin ret oyuna rağmen kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yüksek riskli ülkeler listesine almasından rahatsızlık duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hareket, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda "uluslararası standartları elde etmek için gerçekleştirdiği reform çabasına rağmen Tunus'un söz konusu listeye alınmasının haksızlık" olduğunu vurguladı.
Tunus Dışişleri Bakanlığı, söz konusu karara ilişkin yayımladığı açıklamada, kendisine bağlı özel bir mali değerlendirme mekanizması bulunmayan Avrupa Parlamentosunun Ortadoğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü (MENA/GAFI) tarafından hazırlanan bir raporu otomatik olarak kabul ettiği eleştirisinde bulunmuştu.
Tunus'un, MENA/GAFI ile bir eylem planı üzerinde anlaştığının ve 2018 yılı dolmadan mali ve yasama sistemini geliştirmeye yönelik birtakım taahhütler de dahil olmak üzere bu planda önemli mesafe kat ettiği vurgulanmıştı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu dün, Tunus'un "kara para aklama ve terörün finansmanıyla ilgili yüksek riskli ülkeler listesine alınmasına" karar vermişti.
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