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DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 18:14, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ruhani ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ruhani ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Ruhani ile Suriye'deki son duruma iliÅŸkin bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ve Â Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan RuhaniÂ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

ErdoÄŸan ile Ruhani, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye meselesindeki son geliÅŸmelere iliÅŸkin fikir teatisinde bulundu.Â 

"Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° MEMNUNÄ°YET VERÄ°CÄ°"

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n ilki SoÃ§i'de gerÃ§ekleÅŸtirilen liderler zirvesinin ikincisinin Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± konusu Ruhani ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede de teyit edildi.Â 

ErdoÄŸan ve Ruhani, bÃ¶lgesel sorunlar kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele ve gÃ¼venlik konularÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin artmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu belirtti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rusya'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± SoÃ§i'de dÃ¼zenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle mesafe katedilmesinin mÃ¼spet bir geliÅŸme olduÄŸu vurgulandÄ±.



Ä°lgili Konular ruhani ruhani ErdoÄŸan
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