GÃ¼ncelleme: 18:14, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ruhani ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Ruhani ile Suriye'deki son duruma iliÅŸkin bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ve Â Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan RuhaniÂ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â ErdoÄŸan ile Ruhani, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye meselesindeki son geliÅŸmelere iliÅŸkin fikir teatisinde bulundu.Â "Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° MEMNUNÄ°YET VERÄ°CÄ°" TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n ilki SoÃ§i'de gerÃ§ekleÅŸtirilen liderler zirvesinin ikincisinin Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± konusu Ruhani ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede de teyit edildi.Â ErdoÄŸan ve Ruhani, bÃ¶lgesel sorunlar kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele ve gÃ¼venlik konularÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin artmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu belirtti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rusya'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± SoÃ§i'de dÃ¼zenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle mesafe katedilmesinin mÃ¼spet bir geliÅŸme olduÄŸu vurgulandÄ±.

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