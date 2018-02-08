Güncelleme: 18:25, 08 Şubat 2018 Perşembe

Afganistan'daki operasyonlarda 25 DEAŞ üyesi öldürüldü





Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde DEAŞ'a karşı havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarda 25 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cüzcan Emniyet Müdürü Fakir Muhammed Cüzcani, yaptığı açıklamada, Derzab'ın Sardere bölgesinde DEAŞ'a yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğünü söyledi. Öldürülenlerden üçünün Özbekistan ve birinin Çeçenistan vatandaşı olduğunu kaydeden Cüzcani, operasyona ülkedeki NATO birliklerinin de havadan destek verdiğini belirtti. DEAŞ, Cüzcan vilayetinin Derzab ve Kuş Tepe ilçelerinde yaklaşık iki senedir terör eylemleri düzenliyor.

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