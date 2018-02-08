GÃ¼ncelleme: 18:36, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°cra ve Ä°flas Kanunu deÄŸiÅŸiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Adalet Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Ã–zkaya baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.Â

Komisyonda, tasarÄ±nÄ±n adÄ±, "Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirildi.

TasarÄ± metnine, rehinli alacaklÄ±larla mÃ¼zakere usulÃ¼, ÅŸartlarÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda rehin tesis edilmiÅŸ borÃ§larÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mler iÃ§eren yeni bir madde ihdas edildi.

SÃ¶z konusu maddeye gÃ¶re, adi konkordatoda borÃ§lu, Ã¶n projede belirtmek suretiyle, alacaklÄ± lehine rehin tesis edilmiÅŸ borÃ§larÄ±nÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep edebilecek. BorÃ§lunun talebi varsa komiser, kesin mÃ¼hlet iÃ§inde uygun gÃ¶receÄŸi zamanda bÃ¼tÃ¼n rehinli alacaklÄ±larÄ± borÃ§lunun anapara indirimi, faiz indirimi, vadelendirme veya diÄŸer Ã¶deme tekliflerini mÃ¼zakere etmek Ã¼zere tebligat Ã§Ä±kartarak davet edecek.

MÃ¼zakerede ve mÃ¼zakereyi takip eden yedi gÃ¼nlÃ¼k iltihak sÃ¼resi iÃ§inde rehinli alacaklÄ±larÄ±n, alacak miktarÄ± itibarÄ±yla Ã¼Ã§te ikiyi aÅŸan Ã§oÄŸunluÄŸu ile bir anlaÅŸma hasÄ±l olursa, komiser, imzalanan anlaÅŸmalarÄ± tutanaÄŸa baÄŸlayacak ve rehinli alacaklÄ±larla anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± mahkemeye tevdi edeceÄŸi gerekÃ§eli raporuna ayrÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z bir baÅŸlÄ±k altÄ±nda iÅŸleyecek.

BorÃ§lunun tekliflerinin alacak miktarÄ± itibarÄ±yla Ã¼Ã§te ikiyi aÅŸan Ã§oÄŸunlukla kabul edilmesi halinde, borÃ§lu ile anlaÅŸamayan rehinli alacaklÄ±, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasÄ±ndaki sÃ¶zleÅŸmede kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan temerrÃ¼t Ã¶ncesi faiz oranÄ± uygulanmak suretiyle, diÄŸer rehinli alacaklÄ±larla yapÄ±lan anlaÅŸmalardan en uzun vadelisine tabi olacak. Bu husus ve anlaÅŸmaya varÄ±lamayan rehinli alacaklÄ±lara borÃ§lu tarafÄ±ndan yapÄ±lacak Ã¶demelere iliÅŸkin plan komiser tarafÄ±ndan tutanaÄŸa geÃ§irilecek ve komiserin mahkemeye tevdi edeceÄŸi gerekÃ§eli rapora da iÅŸlenecek.

Rehinli alacaklÄ±larla bir anlaÅŸmaya varÄ±lamamÄ±ÅŸsa, bu husus da komiserin gerekÃ§eli raporuna iÅŸlenecek. Mahkeme, rehinli alacaklÄ±larla yapÄ±lan anlaÅŸmalarÄ± Ã¼Ã§te iki oranÄ±na ulaÅŸÄ±lÄ±p ulaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve anlaÅŸmaya varÄ±lamayan rehinli alacaklÄ±lar varsa bunlara uygulanacak Ã¶deme planÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ÅŸartlara uyup uymadÄ±ÄŸÄ± bakÄ±mÄ±ndan kontrol ettikten sonra anlaÅŸmalarÄ± ve Ã¶deme planÄ±nÄ± vereceÄŸi karara dahil edecek.

AlacaklÄ±lar toplantÄ±sÄ± borÃ§lunun konkordato projesini kabul etmezse, bu madde uyarÄ±nca anlaÅŸma yapmÄ±ÅŸ olan rehinli alacaklÄ±larÄ±n borÃ§luyla akdetmiÅŸ bulunduklarÄ± anlaÅŸmalar ve anlaÅŸma yapmamÄ±ÅŸ olan rehinli alacaklÄ±lar iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olan Ã¶deme planÄ± geÃ§erli hale gelmeyecek. YapÄ±lan anlaÅŸmaya uygun olarak kendisine karÅŸÄ± ifada bulunulmayan her rehinli alacaklÄ± tasdik kararÄ±nÄ± veren mahkemeye baÅŸvurarak o rehinli alacaÄŸa iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± feshettirebilecek. Ancak bu fesih sonucunda, Ã¼Ã§te iki oranÄ±nÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde, borÃ§lunun teklifini kabul etmeyip Ã¶deme planÄ±na tabi tutulan rehinli alacaklÄ±lar bu planla baÄŸlÄ± olmaktan Ã§Ä±kacak, borÃ§lu ile anlaÅŸmÄ±ÅŸ olan rehinli alacaklÄ±lar ise anlaÅŸmayÄ± sona erdirebilecek. Adi konkordatoda borÃ§lunun, alacaklÄ± lehine rehin tesis edilmiÅŸ borÃ§larÄ±nÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± teklifinde bulunmasÄ± halinde uygulanacak.

Alt komisyonun raporu, Ã¼st komisyon olan Adalet Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.