Güncelleme: 19:24, 08 Şubat 2018 Perşembe

Esad rejimi Doğu Guta'da sivillere havadan saldırdı: 54 ölü





Esad rejiminin, ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 54 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 54 sivil hayatını kaybetti. Esad rejiminin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi. ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 19, Cisrin'de 17, Zemelka'da 2, Sakba'da 3, Misraba'da 3, Beyt Sava'da 1, Medyere'de 1, Hizze'de 1, Hamuriye'de 7 sivil hayatnı kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti. 42 GÜNDE 503 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ 29 Aralık 2017'den bu yana geçen 42 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı, 503'e yükseldi, yaralı sayısı ikibine yaklaştı. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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