Ä°stanbul Emniyeti'nde gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi

KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim KocaoÄŸlu mÃ¼dÃ¼riyet emrine Ã§ekilirken, yerine EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat IÅŸÄ±k getirildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KocaoÄŸlu, gÃ¶revinden alÄ±narak, mÃ¼dÃ¼riyet emrine Ã§ekildi.
KocaoÄŸlu'ndan boÅŸalan KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat IÅŸÄ±k getirildi.
EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ise Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Ä°ÅŸlek getirildi.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisinde Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ankara Denetimli Serbestlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce hayata geÃ§irilecek proje ile denetimli serbestlik hÃ¼kÃ¼mlÃ¼leri, ortak Ã¶zelliklere sahip, aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸayan kiÅŸilerle bir araya gelerek, tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunacak.
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 1028'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim KocaoÄŸlu'nun yerine EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat IÅŸÄ±k atandÄ±.
TBMM Adalet Alt Komisyonu, YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Ruhani ile Suriye'deki son duruma iliÅŸkin bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.
Benzinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 16 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
e-Devlet uygulamasÄ±na yeni eklenen 'Alt-Ãœst Soy Bilgisi Sorgulama' sayfayÄ± kilitledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± Ã‡ankaya'da kabul ettiÄŸi bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 45. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Afrin HarekatÄ± ile ilgili, "Afrin olayÄ±nÄ± Ã§Ã¶zeceÄŸiz, Ä°dlib'i Ã§Ã¶zeceÄŸiz ve mÃ¼lteci kardeÅŸlerimiz tekrar kendi topraklarÄ±na, evlerine dÃ¶nsÃ¼n istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok" dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine komutan yetiÅŸtirmek amacÄ±yla 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kurulan Milli Savunma Ãœniversitesine Askeri Ã–ÄŸrenci Aday Belirleme SÄ±navÄ± iÃ§in baÅŸvurular, 15 Åžubat'ta tamamlanacak
TÃ¼rkiye, AB'nin taahhÃ¼t ettiÄŸi vize serbestisinde kalan son kriterlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±nda "vize serbestisine hazÄ±rÄ±m" mesajÄ± verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede baÅŸta Afrin ve Ä°dlib olmak Ã¼zere Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikinci TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran zirvesinin Ä°stanbul'da yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi aralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,7 arttÄ±.
Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Ã‡anakkale'de FETÃ–'nÃ¼n gaybubet evlerine dÃ¼zenlenen operasyonda yakalandÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, eski Gazi Ãœniversitesi personeli 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.