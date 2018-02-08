Ä°stanbul Emniyeti'nde gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Afrin ve Ä°dlib'i aynÄ± ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 45. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Afrin HarekatÄ± ile ilgili, "Afrin olayÄ±nÄ± Ã§Ã¶zeceÄŸiz, Ä°dlib'i Ã§Ã¶zeceÄŸiz ve mÃ¼lteci kardeÅŸlerimiz tekrar kendi topraklarÄ±na, evlerine dÃ¶nsÃ¼n istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok" dedi.