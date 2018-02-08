Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:01, 09 Şubat 2018 Cuma
Ortadoğu
Güncelleme: 21:34, 08 Şubat 2018 Perşembe

  • Paylaş
Mısır'da Şefik'in partisinden Sisi'ye destek
Mısır'da Şefik'in partisinden Sisi'ye destek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladıktan sonra tartışmalı şekilde yarıştan çekilen Şefik'in liderliğini yaptığı Ulusal Hareket Partisi, seçimde Sisi'yi destekleyeceklerini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır eski Başbakanı Ahmed Şefik'in başkanlığını yaptığı Ulusal Hareket Partisi, mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi destekleyeceklerini duyurdu.

Ulusal Hareket Partisi yetkililerinin başkent Kahire'de gerçekleştirdiği toplantıya, cumhurbaşkanlığı için aday olacağını açıklamasının ardından baskı gördüğü iddialarının gündeme geldiği bir dönemde adaylıktan vazgeçen Şefik katılmadı.

Toplantının sonunda partiden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Ahmed Şefik'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmama kararının ardından, parti tabanının ülkenin liderliği için uygun gördüğü isim hakkında bir araştırma yapıldı. Sonuçlar, parti tabanının yüzde 85'inden fazlasının Sisi'yi desteklediğini ortaya koydu." denildi.

Açıklamada ayrıca, halktan "boykot çağrılarına destek vermemeleri ve sandığa gitmeleri" istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den 29 Kasım 2017'de görüntülü bir açıklama yapan Şefik (76), Mısır Cumhurbaşkanlığı için adaylık niyetinde olduğunu belirtmişti. Ancak 7 Ocak'ta başkanı olduğu Ulusal Hareket Partisi genel kurulu üyeleri ile evinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı açıklama yapan Şefik, 2018 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını kamuoyuna deklare etmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, en güçlü aday olarak kabul ediliyor. Şefik'in aday olması durumunda Sisi'yi zorlayabileceği konuşuluyordu.



İlgili Konular Ulusal Hareket Partisi Ahmed Şefik Mısır
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Pentagon'dan 'PYD PKK karargahına' saldırı açıklaması
Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahına' saldırı açıklaması

Pentagon, Deyrizor'dan PYD/PKK ismini kullanan SDG "karargahına" bir tabur asker, tank ve toplarla saldırdığını, 20-30 top ve merminin örgütün "karargahının" 500 metre yakınına düştüğünü açıkladı
İsrail Lübnan sınırında duvar örmeye başladı
İsrail, Lübnan sınırında duvar örmeye başladı

İsrail, Lübnanlı yetkililerden gelen itiraz ve endişe açıklamalarına rağmen iki ülke sınırındaki duvarın inşa edileceği alana vinçler yardımıyla beton blokları taşıyor. İş makinelerinin devam eden duvar inşası için temel kazdığı ve vinçlerin de bölgeye tırlarla taşınan beton blokları açılan temellere yerleştirdiği dikkati çekiyor.
Güney Kore ve ABD 'maksimum baskı' konusunda anlaştı
Güney Kore ve ABD 'maksimum baskı' konusunda anlaştı

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakerelerine dahil etmek için "maksimum baskı" uygulanacağını belirtti
Mısır'da Şefik'in partisinden Sisi'ye destek
Mısır'da Şefik'in partisinden Sisi'ye destek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladıktan sonra tartışmalı şekilde yarıştan çekilen Şefik'in liderliğini yaptığı Ulusal Hareket Partisi, seçimde Sisi'yi destekleyeceklerini açıkladı
Almanya'da son üç haftada 13'üncü cami saldırısı GRAFİK
Almanya'da son üç haftada 13'üncü cami saldırısı | GRAFİK

Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkez Camisi'ne düzenlenen lazer ışıklı saldırıyla, Almanya'da son üç hafta içerisinde camilere düzenlenen saldırı sayısı 13'e yükseldi
Esad rejimi Doğu Guta'da sivillere havadan saldırdı 54 ölü
Esad rejimi Doğu Guta'da sivillere havadan saldırdı: 54 ölü

Esad rejiminin, ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 54 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi
AB'de yaz saati uygulamasının kaldırılması için ilk büyük adım
AB'de yaz saati uygulamasının kaldırılması için ilk büyük adım

Avrupa Birliği ülkelerinde yaz saati uygulamasına son verilmesi için hazırlanan bir karar tasarısı Avrupa Parlamentosunda kabul edildi.
Musk 'paranın satın alamayacağı' reklamı yaptı
Musk, 'paranın satın alamayacağı' reklamı yaptı

Dünyanın en güçlü ticari roketini, Tesla marka spor arabasıyla birlikte uzaya fırlatan iş adamı Elon Musk, yaklaşık 90 milyon dolara mal olan bu girişimiyle, "paranın satın alamayacağı" reklamı da yaptı.
Tayvan'daki depremde ölü sayısı 9'a yükseldi
Tayvan'daki depremde ölü sayısı 9'a yükseldi

Tayvan'ın doğu kıyısında Hualien kentinde önceki gün meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a, yaralıların sayısı 270’e yükseldi
Afganistan'daki operasyonlarda 25 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'daki operasyonlarda 25 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde DEAŞ'a karşı havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarda 25 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü belirtildi
Lübnan'dan İsrail'e karşı direniş limanı
Lübnan'dan İsrail'e karşı direniş limanı

Lübnan, İsrail sınırı yakınında uluslararası liman inşa edeceğini duyurdu.
İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Baker oldu
İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Baker oldu

İngiltere, Trablus Büyükelçisi olarak Frank Baker'ın atandığını bildirdi.
Tunus'tan Avrupa Parlamentosunun 'teröre destek kararına' tepki
Tunus'tan Avrupa Parlamentosunun 'teröre destek kararına' tepki

Tunus meclisindeki birinci parti Nahda Hareketi, AB'ye Tunus'u "kara para aklama ve terör finansmanındaki kara listeden çıkartması" çağrısı yaptı
Masonlardan İngiliz gazetelerinde isyan
Masonlardan İngiliz gazetelerinde isyan

"Artık Yeter" başlığıyla verilen ilanda, masonların “haksız yere damgalandığı” iddia edildi
Makedonya'nın en büyük camisinin açılışı 2020'de
Makedonya'nın en büyük camisinin açılışı 2020'de

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Kara, TDV tarafından başkent Üsküp'te yapılan cami inşaatını ziyaret etti
İsrail'den Ürdün'e yeni büyükelçi
İsrail'den Ürdün'e yeni büyükelçi

İsrail ile Ürdün arasında yaşanan krizin ardından Amman'ın yeni Büyükelçisi olarak Amir Weissbrod belirlendi

Haberler

İhvan'dan 'Sisi rejimi ile anlaşma yok' vurgusu
İhvan'dan 'Sisi rejimi ile anlaşma yok' vurgusu

Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı
Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı

Sisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Sisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Sina Yarımadası'nda güvenlik güçlerine bombalı saldırı
Sina Yarımadası'nda güvenlik güçlerine bombalı saldırı

Mısır'da 'seçim yarışı' : Sisi, Sisi’ye karşı
Mısır'da 'seçim yarışı' Sisi Sisi ye karşı

Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı
Mısır'da cumhurbaşkanlığı adayları resmen açıklandı

Mısır'da Sisi'nin karşısına 'Sisi yanlısı' rakip!
Mısır'da Sisi'nin karşısına 'Sisi yanlısı' rakip

Nil Nehri üzerindeki baraj yapımında müzakerelere devam
Nil Nehri üzerindeki baraj yapımında müzakerelere devam






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 