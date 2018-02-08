GÃ¼ncelleme: 23:32, 08 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Denetimli serbestlikte 'akran eÄŸitimi' hayata geÃ§iyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â Denetimli Serbestlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, denetimli serbestlik altÄ±ndaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin rehabilitasyonu ve topluma uyumunu hedefleyenÂ "Denetimli Serbestlikte Akran Pro-Sosyal Modelleme Erasmus+KA 204 Projesi"Â tanÄ±tÄ±ldÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Portekiz Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Portekiz Innovative Prisons Systems FirmasÄ± ile Romanya Europan Strategies Consulting FirmasÄ± iÅŸbirliÄŸinde yapÄ±lan "Denetimli Serbestlikte Akran Pro-Sosyal Modelleme Erasmus+KA 204 Projesi"nin tanÄ±tÄ±mÄ±, Ulucanlar Eski Cezaevi KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

"BAÅžARILI OLDUÄžU TAKDÄ°RDE YAYGINLAÅžMASI HEDEFLENMEKTEDÄ°R"

ToplantÄ±da konuÅŸan Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz Ã‡iftÃ§i, denetimli serbestlik altÄ±nda bulunan her hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ile bireysel rehberlik gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin amacÄ±nÄ±n suÃ§a yÃ¶nlendiren sebepleri bularak, gerekli mÃ¼dahalelerin gerÃ§ekleÅŸtirilmesini saÄŸlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Herkes tarafÄ±ndan kabul gÃ¶ren ÅŸekliyle suÃ§ ve cezanÄ±n genel amacÄ± Ã¶ncelikli olarak toplumun tÃ¼m kesimlerini suÃ§lardan korumak, suÃ§ iÅŸleyen bireyi iyileÅŸtirmek, iÅŸlediÄŸi suÃ§tan piÅŸman olmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak, bireyin yeniden suÃ§ iÅŸlemesini Ã¶nlemektir." ifadesini kullanan Ã‡iftÃ§i, Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n bu kapsamda yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Ã‡iftÃ§i, proje ile denetimli serbestlik hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerinin ortak Ã¶zelliklere sahip, aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸayan kiÅŸilerle bir araya gelerek, tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini, bunu akran eÄŸitim modelleriyle yapacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Proje ile gÃ¼nÃ¼mÃ¼z yetiÅŸkin eÄŸitiminde sÄ±kÃ§a kullanÄ±lan akran eÄŸitim modellerinin denetimli serbestliÄŸe uyarlanmasÄ±, uygunluÄŸunun test edilmesi ve baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu takdirde yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± hedeflenmektedir." dedi.

AKRAN EÄžÄ°TÄ°MÄ° DENETÄ°MLÄ° SERBESTLÄ°KTE

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Aytekin Cenikli de akran eÄŸitiminin, aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, sorunlarÄ± ve duygularÄ± paylaÅŸan, aynÄ± yaÅŸ, eÄŸitim ve ihtiyaca sahip gruplarda, grup iÃ§erisinden seÃ§ilen olumlu bir modelin diÄŸer grup Ã¼yelerine eÄŸitim vermesi olarak ifade edildiÄŸini sÃ¶yleyerek, bu modelin denetim serbestlik altÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere verileceÄŸini vurguladÄ±.