GÃ¼ncelleme: 01:15, 09 Åžubat 2018 Cuma

Ä°srail, LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda duvar Ã¶rmeye baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Nakura'da bulunanÂ AA ekibi, Ä°srail'in sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde devam edenÂ duvar inÅŸasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

LÃ¼bnanlÄ± yetkililerin "Ã¼lkenin egemenliÄŸinin ihlali" olarak nitelendirdiÄŸi ve her fÄ±rsatta itirazlarÄ±nÄ± dile getirdiÄŸi duvarÄ±n inÅŸa edileceÄŸi alana vinÃ§ler yardÄ±mÄ±yla beton bloklarÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

LÃ¼bnanlÄ± yetkililer, duvarÄ±n inÅŸa edileceÄŸi hattÄ±n bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin "iki Ã¼lke arasÄ±nda bulunan ve gÃ¼venliÄŸi BirleÅŸmiÅŸ Milletler LÃ¼bnan BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'ne (UNIFIL) ait personel tarafÄ±ndan devriyeler ve gÃ¶zlem kuleleriyle saÄŸlanan Mavi Hat'tan geÃ§tiÄŸini" iddia ediyor.

Ä°ÅŸ makinelerinin devam eden duvar inÅŸasÄ± iÃ§in temel kazdÄ±ÄŸÄ± ve vinÃ§lerin de bÃ¶lgeye tÄ±rlarla taÅŸÄ±nan beton bloklarÄ± aÃ§Ä±lan temellere yerleÅŸtirdiÄŸi dikkati Ã§ekiyor. Duvar inÅŸasÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 metre uzunluÄŸunda 20 adet beton blokun aÃ§Ä±lan temellere art arda yerleÅŸtirildiÄŸi belirtiliyor.

Ä°SRAÄ°L, DUVAR Ä°NÅžASINA BAÅžLADI

UNIFIL SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Andrea Tenenti, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in duvar inÅŸasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tenenti, "Bu sorunu Ã§Ã¶zmek, herhangi bir gerginlik veya Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ±n her iki yakasÄ±ndaki taraflarla temas halindeyiz." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°SRAÄ°L - LÃœBNAN SINIRI

Ä°srail, 1982'de baÅŸkent Beyrut'a kadar uzanan iÅŸgalinin ardÄ±ndan kademeli olarak Ã¼lkenin gÃ¼neyine doÄŸru Ã§ekildi.

Ancak Tel Aviv'in, LÃ¼bnan-Suriye-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda Golan Tepeleri yakÄ±nÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde Åžeba Ã‡iftlikleri'ni elinde tutma kararÄ±, Hizbullah tarafÄ±ndan "iÅŸgalin sonlanmadÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde yorumlandÄ± ve silahtan vazgeÃ§memek iÃ§in gerekÃ§e olarak kullanÄ±ldÄ±.

Hizbullah, 1990'da iÃ§ savaÅŸÄ± sonlandÄ±ran Taif AnlaÅŸmasÄ±'ndaki "tÃ¼m silahlÄ± milis gruplarÄ±n silah bÄ±rakmasÄ±" ÅŸartÄ±ndan, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde Ä°srail'e karÅŸÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle muaf tutuldu.

2006'da Hizbullah'Ä±n askeri kanadÄ± ile Ä°srail arasÄ±nda LÃ¼bnan topraklarÄ± ve Ä°srail'in kuzeyinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma LÃ¼bnan'da bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±ma yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. "Temmuz SavaÅŸÄ±" olarak bilinen ve 33 gÃ¼n sÃ¼ren savaÅŸ, BMGK'nÄ±n 1701 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile son bulmuÅŸtu. LÃ¼bnan-Ä°srail sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinin gÃ¼venliÄŸi UNIFIL birliklerine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SINIRDAKÄ° DURUM

Ä°srail ile LÃ¼bnan arasÄ±nda bulunan mayÄ±nlÄ± bÃ¶lgenin Ä°srail tarafÄ±nda elektrikli teller ile Ã§eÅŸitli gÃ¶zetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, LÃ¼bnan tarafÄ±nda ise sÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ± sadece eski dikenli teller koruyor.

SÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi LÃ¼bnan tarafÄ±nda ordu gÃ¼Ã§leri ve Hizbullah militanlarÄ±yla, Ä°srail tarafÄ±nda ise gÃ¶zetleme merkezleri ile saÄŸlanÄ±yor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bÃ¶lgede UNIFIL'e ait Ã¼sler ve devriye araÃ§larÄ± bulunuyor.

Mavi Hat, 2000 yÄ±lÄ±nda, Ä°srail'in LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinden Ã§ekilmesi sÄ±rasÄ±nda BM nezdinde belirlenen sÄ±nÄ±rÄ± ifade ediyor. LÃ¼bnan, bu hattÄ±n Åžeba Ã‡iftlikleri'nin yer aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede "uluslararasÄ± sÄ±nÄ±r anlaÅŸmalarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle itirazÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â