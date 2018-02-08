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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:18, 09 Åžubat 2018 Cuma
Amerika
GÃ¼ncelleme: 01:45, 09 Åžubat 2018 Cuma

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Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahÄ±na' saldÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahÄ±na' saldÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Pentagon, Deyrizor'dan PYD/PKK ismini kullanan SDG "karargahÄ±na" bir tabur asker, tank ve toplarla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 20-30 top ve merminin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "karargahÄ±nÄ±n" 500 metre yakÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±Â (Pentagon), Deyrizor ilinde PYD/PKK ismini kullanan SDG "karargahÄ±na" bir tabur asker, tank ve toplarla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 20-30 top ve merminin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "karargahÄ±nÄ±n" 500 metre yakÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde aÃ§Ä±klama yapan Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dana White, "FÄ±rat Nehri ayrÄ±ÅŸma hattÄ±nÄ±n doÄŸusunda, Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'yle koordineli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼nen saldÄ±rÄ±yÄ± rejim yanlÄ±sÄ± kuvvetler baÅŸlattÄ±. Suriye rejimi yanlÄ±sÄ± kuvvetler, tank, top ve Ã§ok namlulu roketatar sistemleri destekli bir tabur bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki birlik formasyonunda hareket ediyordu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SÃ¶z konusu rejim yanlÄ±sÄ± birliÄŸin, bir haftaya yakÄ±n sÃ¼redir o bÃ¶lgede hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini ifade eden White, grubun attÄ±ÄŸÄ± 20 ile 30 top ve tank mermisinin koalisyon gÃ¼Ã§lerinin de bulunduÄŸu "karargahÄ±n" 500 metre yakÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

White, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun, mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde, gruba hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, geri dÃ¶nen rejim destekli araÃ§larÄ±n ise hedef alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Amerikan medyasÄ± 100'den fazla rejim yanlÄ±sÄ± milisin saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazarken, White, sayÄ± konusunda yorum yapmacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Rusya ile ayrÄ±ÅŸma kanalÄ± Ã¼zerinden iletiÅŸime geÃ§tiklerini aktaran White, ayrÄ±ÅŸma kanalÄ±nÄ±n amacÄ±na hizmet ettiÄŸini sÃ¶yledi.

SaldÄ±rÄ±da bulunan grubun hangi gÃ¼Ã§lerden oluÅŸtuÄŸu konusunda spekÃ¼lasyon yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden White, "Biz rejimle Ã§atÄ±ÅŸmaya girme peÅŸinde deÄŸiliz. DEAÅž'la mÃ¼cadeleden alÄ±koyan tÃ¼m faaliyetler dikkat daÄŸÄ±tÄ±cÄ±dÄ±r." dedi.Â Â 



Ä°lgili Konular PYD/PKK ABD
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