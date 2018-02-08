GÃ¼ncelleme: 02:20, 09 Åžubat 2018 Cuma

TÃ¼rkiye'den AP'de alÄ±nan skandal karara tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan,Â Avrupa Parlamentosunda (AP) TÃ¼rkiye hakkÄ±ndaÂ dÃ¼n kabul edilen karara iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "AP'de bugÃ¼n kabul edilen 'TÃ¼rkiyeâ€™de Mevcut Ä°nsan HaklarÄ± Durumu' baÅŸlÄ±klÄ± karar, gÃ¼venlik koÅŸullarÄ± bakÄ±mÄ±ndan hayati sÄ±namalarÄ± barÄ±ndÄ±ran bir coÄŸrafyada yer alan ve bu coÄŸrafyada istikrar unsuru olarak kalabilmesini teminen YPG/PYD, PKK, DEAÅž, FETÃ– ve benzeri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiyeâ€™nin iÃ§inde bulunduÄŸu koÅŸullarÄ± anlamaktan uzak bir karardÄ±r. Karar, salt eleÅŸtiri amacÄ±yla muhtelif kaynaklardan toplanan dayanaksÄ±z iddialarÄ±n ard arda sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± bir yamalÄ± bohÃ§adan ibarettir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.Â

"KARARÂ Ã‡ARPIK BAKIÅž AÃ‡ISININ BÄ°R BAÅžKA YANSIMASIDIR"

AÃ§Ä±klamada, "Karar, 15 Temmuz 2016 tarihinde Ã¼lkemizde FETÃ–/PDY tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶rist darbe giriÅŸiminin her ÅŸeyden Ã¶nce demokratik meÅŸru hÃ¼kÃ¼metimizi ve Anayasal dÃ¼zenimizi hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, terÃ¶rist darbecilerin baÅŸta yaÅŸam hakkÄ± olmak Ã¼zere vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini ihlal ettiklerini, hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin bulunmayacaÄŸÄ± baskÄ±cÄ± bir yÃ¶netim kurmaya teÅŸebbÃ¼s ettiklerini gÃ¶zardÄ± eden Ã§arpÄ±k bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n bir baÅŸka yansÄ±masÄ±dÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk devletinin varlÄ±ÄŸÄ±na ve TÃ¼rk milletinin demokratik yaÅŸam hakkÄ±na yÃ¶nelik tehditlerin tamamen bertaraf edilmesi iÃ§in gereken OHAL gibi etkin tedbirleri almanÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin Ã¶devi ve en doÄŸal hakkÄ± olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, esasen OHAL'in, sadece TÃ¼rkiye'nin baÅŸvurduÄŸu bir yÃ¶ntem deÄŸil, milli gÃ¼venlik mÃ¼lahazalarÄ±yla bazÄ± AB Ã¼yesi diÄŸer Ã¼lkelerce de tatbik edildiÄŸi belirtildi.Â

OHAL baÄŸlamÄ±nda alÄ±nan tedbirlerin, hukuk iÃ§inde ve TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine uygun yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "SÃ¶z konusu tedbirler sÃ¼rekli gÃ¶zden geÃ§irilmekte, bu konularda uluslararasÄ± kuruluÅŸlarla ÅŸeffaflÄ±ÄŸa dayalÄ± iÅŸ birliÄŸimiz sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir. Kararda bahsedilen, 'tutuklu gazeteciler, milletvekilleri, insan haklarÄ± savunucularÄ±' gibi ÅŸahÄ±slarÄ±n hiÃ§biri mesleklerini icra sebebiyle adli takibata uÄŸramamÄ±ÅŸ; haklarÄ±ndaki suÃ§ isnatlarÄ± nedeniyle baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturmalar aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r." hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

"SÃ–Z KONUSU KARAR BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N YOK HÃœKMÃœNDEDÄ°R"

AÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n BM ÅžartÄ±'nÄ±n 51. maddesinde kayÄ±tlÄ± meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±na istinaden, ilgili BM GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±na ve uluslararasÄ± hukuka uygun yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulanarak, "TÃ¼rkiye, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan beri meÅŸru gÃ¼venlik endiÅŸelerini, harekatÄ±n hedef, amaÃ§ ve ilkelerini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymuÅŸtur. Operasyonun hedefinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nÄ±n Suriye kolu olan PYD/YPG ve bÃ¶lgedeki DEAÅž unsurlarÄ± bulunmaktadÄ±r. PKK, ABâ€™nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde yer almaktadÄ±r. Harekat kapsamÄ±nda sivil halkÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in gereken her tÃ¼rlÃ¼ tedbir alÄ±nmaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi.Â

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¶lgesinde bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zveriyle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik eleÅŸtiriler, AP iÃ§indeki bazÄ± unsurlarÄ±n esasen bu mÃ¼cadelenin Avrupa iÃ§in de taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± hayati Ã¶nemi anlama kapasitesinden yoksun olduÄŸunu gÃ¶stermektedir. Kendi binasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin veren AP'nin bÃ¶yle bir karar almasÄ± esasen ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir ve Ã¼lkemizin ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§oktan yitirmiÅŸ olan AP'yi artÄ±k kale alamamaktaki haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k gÃ¶stergesidir. DolayÄ±sÄ±yla sÃ¶z konusu karar bizim iÃ§in yok hÃ¼kmÃ¼ndedir."

AP'NÄ°N ALDIÄžI KARAR

AP Genel Kurulu, bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± kararda, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶r propagandasÄ± yapan kiÅŸilere uyguladÄ±ÄŸÄ± hukuki yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye'de terÃ¶rle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse mahkum edilen kiÅŸilere destek Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± kararda, birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinde yasak olan terÃ¶r propagandasÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'de "dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istenmiÅŸti.

BazÄ± milletvekillerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek Ã§Ä±kmasÄ±na ve binasÄ± Ã¶nÃ¼nde PYD/PKK'lÄ±larÄ±n gÃ¶steri yapmasÄ±na gÃ¶z yuman AP, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± da eleÅŸtirerek harekatÄ±n insani aÃ§Ä±dan ortaya Ã§Ä±kabilecek sonuÃ§larÄ±nÄ±n endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ± belirtmiÅŸti.

Parlamento, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â