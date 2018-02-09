00:09, 09 Åžubat 2018 Cuma

ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Milli Savunma BakanÄ± Canikli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





ABD Savunma BakanÄ± Mattis Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisinde Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanÄ± James MattisÂ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisindeÂ Milli Savunma BakanÄ± Nurettin CanikliÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. ABD Savunma BakanÄ± Mattis, MÃ¼nbiÃ§ konusunda TÃ¼rkiye'nin baskÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ancak ÅŸu anda herhangi bir durum deÄŸiÅŸikliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°lgili Konular Mattis Canikli ABD TÃ¼rkiye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.