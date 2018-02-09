TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 09 Åžubat 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu kabul edecek, MKYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k yapacak.
- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/14.15/15.30)Â
2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1-Â BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ,Â BaÅŸbakanlÄ±k merkez binada,Â YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ± Ä°yileÅŸtirme Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k edecek.
(Ankara/09.30)
2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kuba Camisi'nde cuma namazÄ± kÄ±lacak, Merinos AKKM'de Bursa Kent Konseyi aylÄ±k olaÄŸan yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Bursa/13.30/19.00)Â
3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Sultan II. AbdÃ¼lhamidâ€™in kabrinin de bulunduÄŸu II. Mahmut TÃ¼rbesiâ€™nin ziyarete aÃ§Ä±lma tÃ¶renine, "Sultan II. AbdÃ¼lhamid FotoÄŸraf Sergisi"ne, Ä°lber OrtaylÄ±'nÄ±n konuÅŸmacÄ± olarak yer alacaÄŸÄ± "VefatÄ±nÄ±n 100. YÄ±lÄ±nda Sultan II. AbdÃ¼lhamid KonferansÄ±"na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/14.30/15.30/16.30)Â
4- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, KÄ±lÄ±Ã§arslan BarajÄ± temel atma tÃ¶renine, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamÄ±nda fidan dikimi merasimine katÄ±lacak.
(Afyonkarahisar/11.00/12.30)Â
5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, SaÄŸlÄ±k Hizmetleri DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.
(Antalya/10.00)Â
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EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ege Ãœniversitesi TeknoparkÄ±'nÄ± ziyaret edecek, coÄŸrafi tescil belgelerinin verilmesi tÃ¶renine ve Ä°zmir Ticaret BorsasÄ± TarÄ±m 4.0 ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Ä°zmir/10.00/12.00/15.00)Â
2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± meclis toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/11.00)Â
3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "Birinci KÃ¼resel SÄ±nÄ±r AÅŸan e-Ticaret KonferansÄ±"nda konuÅŸma yapacak, Ã‡in Genel GÃ¼mrÃ¼k Ä°daresi BakanÄ± YÃ¼ Guangcou ile bir araya gelecek.
(Pekin)
4- BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan, AA Finans MasasÄ± canlÄ± yayÄ±n konuÄŸu olacak.
(Ä°stanbul/10.30)Â
5- TÃœÄ°K, ocak ayÄ±na iliÅŸkin finansal yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n reel getiri oranlarÄ± ile AralÄ±k 2017'ye iliÅŸkin dÄ±ÅŸ ticaret endekslerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
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DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, â€‹"DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Soft Power UygulamalarÄ±" programÄ± Ã§erÃ§evesinde YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesinde genÃ§lerle bir araya gelecek.
(Ä°stanbul/16:00)
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GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–â€™nÃ¼n Ankara Adliyesi yapÄ±lanmasÄ± ve cezaevleri mahrem imamlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 35 sanÄ±klÄ± dava, Ankara 21. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski baÅŸyaveri albay Ali YazÄ±cÄ±, eski alay komutanÄ± albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 534 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n "mÃ¼lkiye yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik eski Ä°stanbul Valisi HÃ¼seyin Avni Mutlu, eski Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ã‡apkÄ±n'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11'i tutuklu 14 eski vali ve kaymakamÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸiminde, SualtÄ± Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve SualtÄ± KomutanlÄ±klarÄ±nda gÃ¶revli 38 asker ile bu personelden sorumlu sÃ¶zde "Deniz Kuvvetleri YapÄ±lanmasÄ±"nÄ±n "mahrem imamÄ±" konumundaki 14 sivilin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 42'si tutuklu 52 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri'de sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda valiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 92'si tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.
(Siirt/09.00)
- Zonguldak'ta, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 10'u tutuklu, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15'i firari 84 sanÄ±ÄŸÄ±n, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼recek.
(Zonguldak/10.00)
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SPOR
1- GÃ¼ney Kore'de dÃ¼zenlenen 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni yapÄ±lacak.
(PyeongChang/13.45)
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 21. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Evkur Yeni Malatyaspor, KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk edecek.
(Malatya/20.00)Â
3- Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanÄ±n ilk maÃ§Ä±nda Gaziantepspor ile Adana Demirspor karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Gaziantep/18.00)Â
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Almanya'nÄ±n Brose Bamberg takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/20.45)Â
5- Hentbol KadÄ±nlar EHF KupasÄ± C Grubu 6. ve son maÃ§Ä±nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Polonya'nÄ±n Vistal takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Gdynia/19.00)
6- TFF 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta EyÃ¼pspor ile SarÄ±yer karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/14.30) (FotoÄŸraflÄ±)
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu kabul edecek
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
TBMM Genel Kurulda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete verilen izin sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Genel Kurulda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi ele alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TBMM Genel Kurul'da, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hariri onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda milletvekillerini bilgilendirecek.
Rusya'da dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi baÅŸlayacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
Afrika BirliÄŸi Liderler Zirvesi Etiyopya'da baÅŸlayacak. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak.
Avusturya'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ± devam edecek. Ä°sviÃ§re'de 48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) sÃ¼rÃ¼yor.
Avusturya'da, iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye Ã–zel GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor.