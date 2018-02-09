09:15, 09 Åžubat 2018 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 09 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu kabul edecek, MKYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k yapacak.

- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/14.15/15.30)Â

2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1-Â BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ,Â BaÅŸbakanlÄ±k merkez binada,Â YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ± Ä°yileÅŸtirme Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/09.30)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kuba Camisi'nde cuma namazÄ± kÄ±lacak, Merinos AKKM'de Bursa Kent Konseyi aylÄ±k olaÄŸan yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Bursa/13.30/19.00)Â

3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Sultan II. AbdÃ¼lhamidâ€™in kabrinin de bulunduÄŸu II. Mahmut TÃ¼rbesiâ€™nin ziyarete aÃ§Ä±lma tÃ¶renine, "Sultan II. AbdÃ¼lhamid FotoÄŸraf Sergisi"ne, Ä°lber OrtaylÄ±'nÄ±n konuÅŸmacÄ± olarak yer alacaÄŸÄ± "VefatÄ±nÄ±n 100. YÄ±lÄ±nda Sultan II. AbdÃ¼lhamid KonferansÄ±"na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/14.30/15.30/16.30)Â

4- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, KÄ±lÄ±Ã§arslan BarajÄ± temel atma tÃ¶renine, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamÄ±nda fidan dikimi merasimine katÄ±lacak.

(Afyonkarahisar/11.00/12.30)Â

5- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, SaÄŸlÄ±k Hizmetleri DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Antalya/10.00)Â

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EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ege Ãœniversitesi TeknoparkÄ±'nÄ± ziyaret edecek, coÄŸrafi tescil belgelerinin verilmesi tÃ¶renine ve Ä°zmir Ticaret BorsasÄ± TarÄ±m 4.0 ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Ä°zmir/10.00/12.00/15.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± meclis toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/11.00)Â

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "Birinci KÃ¼resel SÄ±nÄ±r AÅŸan e-Ticaret KonferansÄ±"nda konuÅŸma yapacak, Ã‡in Genel GÃ¼mrÃ¼k Ä°daresi BakanÄ± YÃ¼ Guangcou ile bir araya gelecek.

(Pekin)

4- BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan, AA Finans MasasÄ± canlÄ± yayÄ±n konuÄŸu olacak.

(Ä°stanbul/10.30)Â

5- TÃœÄ°K, ocak ayÄ±na iliÅŸkin finansal yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n reel getiri oranlarÄ± ile AralÄ±k 2017'ye iliÅŸkin dÄ±ÅŸ ticaret endekslerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

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DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, â€‹"DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Soft Power UygulamalarÄ±" programÄ± Ã§erÃ§evesinde YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesinde genÃ§lerle bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/16:00)

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GÃœNCEL

1- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemelerce tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–â€™nÃ¼n Ankara Adliyesi yapÄ±lanmasÄ± ve cezaevleri mahrem imamlarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 35 sanÄ±klÄ± dava, Ankara 21. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski baÅŸyaveri albay Ali YazÄ±cÄ±, eski alay komutanÄ± albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 534 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–'nÃ¼n "mÃ¼lkiye yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik eski Ä°stanbul Valisi HÃ¼seyin Avni Mutlu, eski Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ã‡apkÄ±n'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11'i tutuklu 14 eski vali ve kaymakamÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Darbe giriÅŸiminde, SualtÄ± Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve SualtÄ± KomutanlÄ±klarÄ±nda gÃ¶revli 38 asker ile bu personelden sorumlu sÃ¶zde "Deniz Kuvvetleri YapÄ±lanmasÄ±"nÄ±n "mahrem imamÄ±" konumundaki 14 sivilin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 42'si tutuklu 52 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri'de sÃ¼recek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda valiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 92'si tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.

(Siirt/09.00)

- Zonguldak'ta, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 10'u tutuklu, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15'i firari 84 sanÄ±ÄŸÄ±n, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼recek.

(Zonguldak/10.00)

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SPOR

1- GÃ¼ney Kore'de dÃ¼zenlenen 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni yapÄ±lacak.

(PyeongChang/13.45)

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 21. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Evkur Yeni Malatyaspor, KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk edecek.

(Malatya/20.00)Â

3- Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanÄ±n ilk maÃ§Ä±nda Gaziantepspor ile Adana Demirspor karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Gaziantep/18.00)Â

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Almanya'nÄ±n Brose Bamberg takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/20.45)Â

5- Hentbol KadÄ±nlar EHF KupasÄ± C Grubu 6. ve son maÃ§Ä±nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Polonya'nÄ±n Vistal takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Gdynia/19.00)

6- TFF 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta EyÃ¼pspor ile SarÄ±yer karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/14.30) (FotoÄŸraflÄ±)