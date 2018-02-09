09:38, 09 Åžubat 2018 Cuma

"Fransa, Filistin devletini tanÄ±yacak"





Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Åžaas, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin kendisine, Fransa'nÄ±n yakÄ±nda Filistin'i tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini aktardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkilerden Sorumlu DanÄ±ÅŸmanÄ± Nebil Åžaas, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, Fransa'nÄ±n Filistin devletini yakÄ±nda tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini sÃ¶yledi. Filistin Devlet Televizyonuna konuÅŸan Åžaas, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce kendisini telefonla arayan Sibsi'nin, Fransa'nÄ±n kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmediÄŸini ve yakÄ±nda Filistin devletini tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ±, bunun sadece zaman meselesi olduÄŸunu teyit ettiÄŸini aktardÄ±. Sibsi'nin, Filistin'in talebi Ã¼zerine Paris yÃ¶netimini ikna etmek iÃ§in Fransa'ya gittiÄŸini belirten Åžaas, tanÄ±manÄ±n birkaÃ§ hafta ya da ay iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini kaydetti. AyrÄ±ca Nebil Åžaas, LÃ¼ksemburg'daki yetkililerin de Fransa ve Ä°ngiltere gibi bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerin tanÄ±masÄ±ndan sonra Filistin'i ilk tanÄ±yacak Ã¼lkenin kendileri olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde beyanda bulunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. BaÅŸkent Paris'in kuzeyinde bulunan Gennevilliers'in Belediye BaÅŸkanÄ± Patrice Leclerc, 19 Ocak'ta yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak Filistin devletini tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, 135 Ã¼lke Filistin'i devlet olarak resmen tanÄ±yor.

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