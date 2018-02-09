DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:18, 09 Åžubat 2018 Cuma
Filistin
09:38, 09 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
"Fransa, Filistin devletini tanÄ±yacak"

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Åžaas, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin kendisine, Fransa'nÄ±n yakÄ±nda Filistin'i tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini aktardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkilerden Sorumlu DanÄ±ÅŸmanÄ± Nebil Åžaas, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, Fransa'nÄ±n Filistin devletini yakÄ±nda tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Filistin Devlet Televizyonuna konuÅŸan Åžaas, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce kendisini telefonla arayan Sibsi'nin, Fransa'nÄ±n kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmediÄŸini ve yakÄ±nda Filistin devletini tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ±, bunun sadece zaman meselesi olduÄŸunu teyit ettiÄŸini aktardÄ±.

Sibsi'nin, Filistin'in talebi Ã¼zerine Paris yÃ¶netimini ikna etmek iÃ§in Fransa'ya gittiÄŸini belirten Åžaas, tanÄ±manÄ±n birkaÃ§ hafta ya da ay iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini kaydetti.

AyrÄ±ca Nebil Åžaas, LÃ¼ksemburg'daki yetkililerin de Fransa ve Ä°ngiltere gibi bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerin tanÄ±masÄ±ndan sonra Filistin'i ilk tanÄ±yacak Ã¼lkenin kendileri olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde beyanda bulunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

BaÅŸkent Paris'in kuzeyinde bulunan Gennevilliers'in Belediye BaÅŸkanÄ± Patrice Leclerc, 19 Ocak'ta yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak Filistin devletini tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, 135 Ã¼lke Filistin'i devlet olarak resmen tanÄ±yor.



Ä°lgili Konular Mahmud Abbas Åžaas Sibsi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
quot Netanyahu'yu soruÅŸturan polisler takip ediliyor quot
"Netanyahu'yu soruÅŸturan polisler takip ediliyor"

Ä°srail Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼, BaÅŸbakan Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten polislere baskÄ± kurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Ä°ran'dan BatÄ± ile mÃ¼zakereler konusunda Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalar
Ä°ran'dan BatÄ± ile mÃ¼zakereler konusunda Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalar

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ErakÃ§i, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde ABD ile diÄŸer konularÄ±n da mÃ¼zakere edilebileceÄŸini sÃ¶ylerken, Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cukar, herhangi bir mÃ¼zakerenin sÃ¶z konusu olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkmenistan - Ã‡in arasÄ±nda iliÅŸkiler geliÅŸiyor
TÃ¼rkmenistan - Ã‡in arasÄ±nda iliÅŸkiler geliÅŸiyor

2017'de TÃ¼rkmenistan ve Ã‡inâ€™in ticaret cirosu 10 milyar dolarÄ± geÃ§ti
AfrikalÄ± bakanlar Ä°stanbul'da buluÅŸacak
AfrikalÄ± bakanlar Ä°stanbul'da buluÅŸacak

2. TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±ÄŸÄ± Bakan DÃ¼zeyinde GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±, gelecek hafta Ä°stanbul'da yapÄ±lacak
ABD de Trump zamanÄ±nda ikinci kez kapanan hÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±ldÄ±
ABDâ€™de Trump zamanÄ±nda ikinci kez kapanan hÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±ldÄ±

ABDâ€™de federal hÃ¼kÃ¼met, Kongre son geÃ§ici bÃ¼tÃ§enin sÃ¼resi dolmadan yeni bir bÃ¼tÃ§eyi onaylamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu yÄ±l Trump yÃ¶netiminde ikinci kez kÄ±smen kapandÄ±. Kepenk kapatan hÃ¼kÃ¼met bir kaÃ§ saat iÃ§inde yeterli sayÄ±da senatÃ¶rÃ¼n geÃ§ici bÃ¼tÃ§eyi onaylamasÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±
MÄ±sÄ±r ordusundan Sina'ya geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon
MÄ±sÄ±r ordusundan Sina'ya geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon

MÄ±sÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Sina'nÄ±n da olduÄŸu Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde kapsamlÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
EtiyopyalÄ± kimsesiz Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼rek burkan hayatlarÄ±
EtiyopyalÄ± kimsesiz Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼rek burkan hayatlarÄ±

Etiyopyaâ€™da ebeveynleri hayatÄ±nÄ± kaybeden veya yoksulluk nedeniyle ailelerince terk edilen kimsesiz Ã§ocuklar, sÄ±nÄ±rlÄ± imkanlarla kurulan yetimhanelerde hayata tutunuyor
Kazakistan'da kanepeli bir otobÃ¼s hizmete girdi
Kazakistan'da kanepeli bir otobÃ¼s hizmete girdi

Kazakistan'da uzun sÃ¼ren yolculukta yolcularÄ±n uyuyabilmesi iÃ§in kanepeli otobÃ¼s hizmete girdi
Trump'tan Guatemala'ya 'KudÃ¼s' teÅŸekkÃ¼rÃ¼
Trump'tan Guatemala'ya 'KudÃ¼s' teÅŸekkÃ¼rÃ¼

ABD'nin baÅŸkenti Washington'da gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump, ABD'nin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± alan Guatemala'ya teÅŸekkÃ¼r etti
Hindistan'dan Google'a 21 milyon dolarlÄ±k ceza
Hindistan'dan Google'a 21 milyon dolarlÄ±k ceza

Hindistan Rekabet Kurumu, arama sonuÃ§larÄ±nÄ±, kendisinin ve ortaklarÄ±nÄ±n hizmetlerini Ã¶ne Ã§Ä±karmak yÃ¶nÃ¼nde manipÃ¼le ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Google'a yaklaÅŸÄ±k 21 milyon dolar para cezasÄ± kesti
Ã–zbek-KÄ±rgÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼ven anlaÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte
Ã–zbek-KÄ±rgÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼ven anlaÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

Ã–zbekistan - KÄ±rgÄ±zistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼ven anlaÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Arnavutluk meclisinde quot KudÃ¼s tutumu quot tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
Arnavutluk meclisinde "KudÃ¼s tutumu" tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Muhalefet milletvekilleri tarafÄ±ndan sunulan "KudÃ¼s'Ã¼n BM'deki statÃ¼sÃ¼yle ilgili Arnavutluk hÃ¼kÃ¼metinin tutumunun deÄŸiÅŸtirilmesi" karar tasarÄ±sÄ±na 73 milletvekili "hayÄ±r" oyu kullandÄ±
KudÃ¼s iÃ§in TÃ¼rkiye'nin ilk araÅŸtÄ±rma merkezi kuruluyor
KudÃ¼s iÃ§in TÃ¼rkiye'nin ilk araÅŸtÄ±rma merkezi kuruluyor

YÃ–K, KudÃ¼s sorununu uluslararasÄ± kamuoyunun gÃ¼ndeminde tutmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi TÃ¼rkiye'nin ilk KudÃ¼s Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinin kurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Afrin deki PYD YPG eziyeti BM raporunda
Afrinâ€™deki PYD/YPG eziyeti BM raporunda

PYD/YPGâ€™nin Afrinâ€™de halka uyguladÄ±ÄŸÄ± eziyet BM raporuna yansÄ±dÄ±
Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldÄ±rÄ±larÄ±
Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldÄ±rÄ±larÄ±

Husilerin, Yemen sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Cazan'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk yaralandÄ±
quot Fransa Filistin devletini tanÄ±yacak quot
"Fransa, Filistin devletini tanÄ±yacak"

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Åžaas, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin kendisine, Fransa'nÄ±n yakÄ±nda Filistin'i tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini aktardÄ±

Haberler

Abbas, Sibsi ile OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Abbas Sibsi ile OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Abbas'tan 'cesur kÄ±z' Ahed'e Ã¶vgÃ¼
Abbas'tan 'cesur kÄ±z' Ahed'e Ã¶vgÃ¼

Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Abbas Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Abbas, Katar'da hÃ¼kÃ¼met yetkilileriyle 'KudÃ¼s'Ã¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Abbas Katar'da hÃ¼kÃ¼met yetkilileriyle 'KudÃ¼s'Ã¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Abbas ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Abbas ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Abbas'tan 'sÃ¼rpriz' Suudi Arabistan ziyareti
Abbas'tan 'sÃ¼rpriz' Suudi Arabistan ziyareti

Abbas, Ä°srailli STK ile barÄ±ÅŸÄ± konuÅŸtu
Abbas Ä°srailli STK ile barÄ±ÅŸÄ± konuÅŸtu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 