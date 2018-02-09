Ä°TO'nun organ seÃ§imleri Nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n (Ä°TO) organ seÃ§imleri 9 Nisan 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÃ¼n e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak durduruldu
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa etti.
BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n organ seÃ§imleri 9 Nisan 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AP'nin aldÄ±ÄŸÄ± 'TÃ¼rkiyeâ€™de Mevcut Ä°nsan HaklarÄ± Durumu' baÅŸlÄ±klÄ± skandal karara iliÅŸkin, "BinasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin veren AP'nin bÃ¶yle bir karar almasÄ± esasen ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisinde Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ankara Denetimli Serbestlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce hayata geÃ§irilecek proje ile denetimli serbestlik hÃ¼kÃ¼mlÃ¼leri, ortak Ã¶zelliklere sahip, aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸayan kiÅŸilerle bir araya gelerek, tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunacak.
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 1028'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim KocaoÄŸlu'nun yerine EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat IÅŸÄ±k atandÄ±.
TBMM Adalet Alt Komisyonu, YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Ruhani ile Suriye'deki son duruma iliÅŸkin bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.
Benzinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 16 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
e-Devlet uygulamasÄ±na yeni eklenen 'Alt-Ãœst Soy Bilgisi Sorgulama' sayfayÄ± kilitledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± Ã‡ankaya'da kabul ettiÄŸi bildirildi