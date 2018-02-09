09:53, 09 Åžubat 2018 Cuma

Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldÄ±rÄ±larÄ±



Foto: ArÅŸiv

Husilerin, Yemen sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Cazan'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'de Husilerin, Suudi Arabistan'Ä±n sÄ±nÄ±r kenti Cazan'a dÃ¼zenlediÄŸi roket saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼rki el-Maliki, Husiler tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Yemen sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Cazan bÃ¶lgesine yÃ¶nelik roket saldÄ±rÄ±larÄ±yla doÄŸrudan sivillerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SÃ¶z konusu roketlerin sivil yerleÅŸim yerine dÃ¼ÅŸmesi sonucu Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Maliki, yaralÄ±lardan 2 yaÅŸÄ±ndaki Ziyad KasÄ±m SÃ¼leyman Atifi'nin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu kaydetti. Maliki, "Ä°ran destekli Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararasÄ± insani hukuk ve ilkeleri ihlal etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" ifade etti. Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼nde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaÅŸta meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere destek veriyor.

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