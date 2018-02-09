Afrinâ€™deki PYD/YPG eziyeti BM raporunda

PKKâ€™nÄ±nÂ Suriye kolu PYD/YPGâ€™ninÂ Afrinâ€™de halkÄ± zorla bÃ¶lgede tutmak ve erkekleri zorla silah altÄ±na almak gibi uygulamalarÄ± BM raporuna yansÄ±dÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 7 Åžubat tarihli, "Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki son geliÅŸmeler" konulu raporunda, PYD/PKKâ€™nÄ±n sivillere yÃ¶nelik hak ihlalleri yer aldÄ±.
Raporda,Â PYD/PKKâ€™nÄ±n Afrin'de erkekleri zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶zellikle erkeklerin hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kÄ±sÄ±tlamalar getirdiÄŸi belirtildi.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n, sivillerin Afrin'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemeye devam ettiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, buna karÅŸÄ±lÄ±k "Afrinli olmayan" bazÄ± kiÅŸilerin 6 Åžubat'ta Ziyara geÃ§iÅŸinden rejim kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geÃ§tiÄŸi bilgisi verildi. Bu kiÅŸilerin yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸtuÄŸu, erkeklerin bÃ¶lgeyi terk etmesine izin verilmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Rapora gÃ¶re, Afrin ve Ä°dlib bÃ¶lgelerindeki kiÅŸilerin yÃ¼zde 10'unun kimlik belgesi bulunmuyor. GeÃ§ici kimlik belgesi bulunan kiÅŸilerin belgelerine ise Ã¶rgÃ¼t el koyuyor.
BazÄ± geÃ§iÅŸ bÃ¶lgelerinin kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle de daha Ã¶nce bÃ¶lgeden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin aileleriyle birleÅŸemediÄŸi, kimi Ã§ocuklarÄ±n ailelerinden zorla ayrÄ±lmak durumunda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Raporda ayrÄ±ca ÅŸubat ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Azez'e yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±larda birÃ§ok sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±, sivilleri taÅŸÄ±yan bir araca roket isabet etmesi nedeniyle bir Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi. Yaralanan sivillerin tedavi iÃ§in TÃ¼rkiye'deki hastanelere sevk edildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Raporda, aynÄ± gÃ¼nlerde Ases'de pazar yerine yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±da da 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±.
PYD/PKK'nÄ±n Suriye'de iÅŸlediÄŸi insan haklarÄ± ihlalleri, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ (HRW), UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (SNHR) gibi kurumlarÄ±n raporlarÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
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