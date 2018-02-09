KudÃ¼s iÃ§in TÃ¼rkiye'nin ilk araÅŸtÄ±rma merkezi kuruluyor

YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, bir sÃ¼re Ã¶nce KudÃ¼s meselesinde bazÄ± Ã¼niversitelerden Ä°srail veÂ KudÃ¼s'e iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu tepkilerin Ã§ok doÄŸru olduÄŸunu ancak daha farklÄ±, kalÄ±cÄ±, etkili ve uzun vadeli bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.
YÃ–K olarak "Filistin'deki Ã¼niversitelere nasÄ±l destek olabiliriz" sorusunun cevabÄ±nÄ± bulmak iÃ§in oradaki Ã¼niversitelerle temas halinde olduklarÄ±nÄ± belirten SaraÃ§, bir Ã¼niversitede "KudÃ¼s AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi" kurulmasÄ±nÄ± istediklerini, Filistin davasÄ±na akademik ve bilimsel olarak destek saÄŸlayacak ve bu davanÄ±n dÃ¼nyaya duyurulmasÄ±na katkÄ±da bulunacak bir yapÄ± oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
SaraÃ§'Ä±n bu aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Marmara Ãœniversitesinden gelen teklif Ã¼zerine KudÃ¼s AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi'nin kurulmasÄ± iÃ§in gerekli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±.
DÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±nda, Marmara Ãœniversitesinden gelen teklif uygun bulunarak, rektÃ¶rlÃ¼ÄŸe baÄŸlÄ± Marmara Ãœniversitesi KudÃ¼s Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi kurulmasÄ±na iliÅŸkin karar verildi.
Merkezin kurulmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ± da hazÄ±rlandÄ±. YÃ¶netmelik taslaÄŸÄ± ile Marmara Ãœniversitesi KudÃ¼s Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinin amaÃ§larÄ±na, faaliyet alanlarÄ±na, yÃ¶netim organlarÄ±na, yÃ¶netim organlarÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine ve Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸekline iliÅŸkin usul ve esaslar dÃ¼zenlendi.
TaslaÄŸa gÃ¶re merkez, Ä°slam DÃ¼nyasÄ± ve OrtadoÄŸu tarihinin en Ã¶nemli meselelerinden olan KudÃ¼s sorununu uluslararasÄ± kamuoyunun gÃ¼ndeminde tutmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.
Merkezde ayrÄ±ca KudÃ¼s'Ã¼n tarihi, sosyal yapÄ±sÄ±, siyasi durumu gibi alanlarda akademik ve kÃ¼ltÃ¼rel Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak, uluslararasÄ± kamuoyunu KudÃ¼s sorunu konusunda gÃ¼ncel bilgilerle aydÄ±nlatmak ve farkÄ±ndalÄ±k saÄŸlamak Ã¼zere faaliyetler dÃ¼zenlenecek. KudÃ¼s Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan akademik kurumlarla merkezin hedefleri doÄŸrultusunda iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lacak ve KudÃ¼s sorunu ile alakalÄ± bilimsel doÄŸrularÄ± ortaya Ã§Ä±karmaya ve yayÄ±mlamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.
Merkez, KudÃ¼s hakkÄ±nda ulusal ve uluslararasÄ± dÃ¼zeyde seminer, Ã§alÄ±ÅŸtay, panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler dÃ¼zenleyecek. KudÃ¼s sorunuyla alakalÄ± rapor, analiz, bÃ¼lten, dergi ve kitap yayÄ±mlanacak olan merkezde,Â KudÃ¼sÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± alanÄ±nda ulusal ve uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlarla iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lacak, projeler geliÅŸtirilecek ve yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.
Merkezde, bunlarÄ±n yanÄ±nda, KudÃ¼s ÅŸehriyle alakalÄ± yÃ¼ksek lisans ve doktora Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± teÅŸvik edilerek destek saÄŸlanacak. KudÃ¼s Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili yayÄ±nlarÄ± temin edip, Ã¶n lisans, lisans ve lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrencileri ve tÃ¼m ilgililer iÃ§in bir dokÃ¼mantasyon merkezi, ihtisas kitaplÄ±ÄŸÄ± ve veri tabanÄ± oluÅŸturulmasÄ± saÄŸlanacak.
Marmara Ãœniversitesi ile Filistin ve Arap Ã¼niversiteleri arasÄ±nda eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi geliÅŸtirilecek.
Merkez bÃ¼nyesinde ayrÄ±ca 12 Ã¼yeden oluÅŸacak DanÄ±ÅŸma Kurulu oluÅŸturulacak. Kurul, merkezin faaliyetlerine katkÄ± saÄŸlayacak. Merkezin Ã¼yeleri, Ã¼niversite Ã¶ÄŸretim elemanlarÄ± ile talep etmeleri halinde diÄŸer kamu veya Ã¶zel kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileri ile uzmanlardan oluÅŸacak.Â Â
Ä°srail Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼, BaÅŸbakan Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten polislere baskÄ± kurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ErakÃ§i, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde ABD ile diÄŸer konularÄ±n da mÃ¼zakere edilebileceÄŸini sÃ¶ylerken, Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cukar, herhangi bir mÃ¼zakerenin sÃ¶z konusu olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
2017'de TÃ¼rkmenistan ve Ã‡inâ€™in ticaret cirosu 10 milyar dolarÄ± geÃ§ti
2. TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±ÄŸÄ± Bakan DÃ¼zeyinde GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±, gelecek hafta Ä°stanbul'da yapÄ±lacak
ABDâ€™de federal hÃ¼kÃ¼met, Kongre son geÃ§ici bÃ¼tÃ§enin sÃ¼resi dolmadan yeni bir bÃ¼tÃ§eyi onaylamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu yÄ±l Trump yÃ¶netiminde ikinci kez kÄ±smen kapandÄ±. Kepenk kapatan hÃ¼kÃ¼met bir kaÃ§ saat iÃ§inde yeterli sayÄ±da senatÃ¶rÃ¼n geÃ§ici bÃ¼tÃ§eyi onaylamasÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±
MÄ±sÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Sina'nÄ±n da olduÄŸu Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde kapsamlÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Etiyopyaâ€™da ebeveynleri hayatÄ±nÄ± kaybeden veya yoksulluk nedeniyle ailelerince terk edilen kimsesiz Ã§ocuklar, sÄ±nÄ±rlÄ± imkanlarla kurulan yetimhanelerde hayata tutunuyor
Kazakistan'da uzun sÃ¼ren yolculukta yolcularÄ±n uyuyabilmesi iÃ§in kanepeli otobÃ¼s hizmete girdi
ABD'nin baÅŸkenti Washington'da gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump, ABD'nin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± alan Guatemala'ya teÅŸekkÃ¼r etti
Hindistan Rekabet Kurumu, arama sonuÃ§larÄ±nÄ±, kendisinin ve ortaklarÄ±nÄ±n hizmetlerini Ã¶ne Ã§Ä±karmak yÃ¶nÃ¼nde manipÃ¼le ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Google'a yaklaÅŸÄ±k 21 milyon dolar para cezasÄ± kesti
Ã–zbekistan - KÄ±rgÄ±zistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼ven anlaÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Muhalefet milletvekilleri tarafÄ±ndan sunulan "KudÃ¼s'Ã¼n BM'deki statÃ¼sÃ¼yle ilgili Arnavutluk hÃ¼kÃ¼metinin tutumunun deÄŸiÅŸtirilmesi" karar tasarÄ±sÄ±na 73 milletvekili "hayÄ±r" oyu kullandÄ±
YÃ–K, KudÃ¼s sorununu uluslararasÄ± kamuoyunun gÃ¼ndeminde tutmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi TÃ¼rkiye'nin ilk KudÃ¼s Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinin kurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
PYD/YPGâ€™nin Afrinâ€™de halka uyguladÄ±ÄŸÄ± eziyet BM raporuna yansÄ±dÄ±
Husilerin, Yemen sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Cazan'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk yaralandÄ±
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Åžaas, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin kendisine, Fransa'nÄ±n yakÄ±nda Filistin'i tanÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini aktardÄ±
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik kanununda TBMMâ€™ye verilen ikinci teklif Ã¼zerine yeni deÄŸerlendirme
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§ent StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik iÃ§in kanun teklifi Ã¼zerine bir deÄŸerlendirme