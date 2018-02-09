10:08, 09 Åžubat 2018 Cuma

KudÃ¼s iÃ§in TÃ¼rkiye'nin ilk araÅŸtÄ±rma merkezi kuruluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, bir sÃ¼re Ã¶nce KudÃ¼s meselesinde bazÄ± Ã¼niversitelerden Ä°srail veÂ KudÃ¼s'e iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu tepkilerin Ã§ok doÄŸru olduÄŸunu ancak daha farklÄ±, kalÄ±cÄ±, etkili ve uzun vadeli bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

YÃ–K olarak "Filistin'deki Ã¼niversitelere nasÄ±l destek olabiliriz" sorusunun cevabÄ±nÄ± bulmak iÃ§in oradaki Ã¼niversitelerle temas halinde olduklarÄ±nÄ± belirten SaraÃ§, bir Ã¼niversitede "KudÃ¼s AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi" kurulmasÄ±nÄ± istediklerini, Filistin davasÄ±na akademik ve bilimsel olarak destek saÄŸlayacak ve bu davanÄ±n dÃ¼nyaya duyurulmasÄ±na katkÄ±da bulunacak bir yapÄ± oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

YÃ–K GENEL KURULU KUDÃœS Ä°Ã‡Ä°N KARARINI VERDÄ°

SaraÃ§'Ä±n bu aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Marmara Ãœniversitesinden gelen teklif Ã¼zerine KudÃ¼s AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi'nin kurulmasÄ± iÃ§in gerekli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±.

DÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±nda, Marmara Ãœniversitesinden gelen teklif uygun bulunarak, rektÃ¶rlÃ¼ÄŸe baÄŸlÄ± Marmara Ãœniversitesi KudÃ¼s Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi kurulmasÄ±na iliÅŸkin karar verildi.

KUDÃœS Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LÄ°MSEL DOÄžRULAR ORTAYA Ã‡IKARILACAK

Merkezin kurulmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¶netmelik taslaÄŸÄ± da hazÄ±rlandÄ±. YÃ¶netmelik taslaÄŸÄ± ile Marmara Ãœniversitesi KudÃ¼s Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinin amaÃ§larÄ±na, faaliyet alanlarÄ±na, yÃ¶netim organlarÄ±na, yÃ¶netim organlarÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine ve Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸekline iliÅŸkin usul ve esaslar dÃ¼zenlendi.

TaslaÄŸa gÃ¶re merkez, Ä°slam DÃ¼nyasÄ± ve OrtadoÄŸu tarihinin en Ã¶nemli meselelerinden olan KudÃ¼s sorununu uluslararasÄ± kamuoyunun gÃ¼ndeminde tutmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.

Merkezde ayrÄ±ca KudÃ¼s'Ã¼n tarihi, sosyal yapÄ±sÄ±, siyasi durumu gibi alanlarda akademik ve kÃ¼ltÃ¼rel Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak, uluslararasÄ± kamuoyunu KudÃ¼s sorunu konusunda gÃ¼ncel bilgilerle aydÄ±nlatmak ve farkÄ±ndalÄ±k saÄŸlamak Ã¼zere faaliyetler dÃ¼zenlenecek. KudÃ¼s Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan akademik kurumlarla merkezin hedefleri doÄŸrultusunda iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lacak ve KudÃ¼s sorunu ile alakalÄ± bilimsel doÄŸrularÄ± ortaya Ã§Ä±karmaya ve yayÄ±mlamaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.

Merkez, KudÃ¼s hakkÄ±nda ulusal ve uluslararasÄ± dÃ¼zeyde seminer, Ã§alÄ±ÅŸtay, panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler dÃ¼zenleyecek. KudÃ¼s sorunuyla alakalÄ± rapor, analiz, bÃ¼lten, dergi ve kitap yayÄ±mlanacak olan merkezde,Â KudÃ¼sÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± alanÄ±nda ulusal ve uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlarla iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lacak, projeler geliÅŸtirilecek ve yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.

Merkezde, bunlarÄ±n yanÄ±nda, KudÃ¼s ÅŸehriyle alakalÄ± yÃ¼ksek lisans ve doktora Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± teÅŸvik edilerek destek saÄŸlanacak. KudÃ¼s Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili yayÄ±nlarÄ± temin edip, Ã¶n lisans, lisans ve lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrencileri ve tÃ¼m ilgililer iÃ§in bir dokÃ¼mantasyon merkezi, ihtisas kitaplÄ±ÄŸÄ± ve veri tabanÄ± oluÅŸturulmasÄ± saÄŸlanacak.

Marmara Ãœniversitesi ile Filistin ve Arap Ã¼niversiteleri arasÄ±nda eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi geliÅŸtirilecek.

Merkez bÃ¼nyesinde ayrÄ±ca 12 Ã¼yeden oluÅŸacak DanÄ±ÅŸma Kurulu oluÅŸturulacak. Kurul, merkezin faaliyetlerine katkÄ± saÄŸlayacak. Merkezin Ã¼yeleri, Ã¼niversite Ã¶ÄŸretim elemanlarÄ± ile talep etmeleri halinde diÄŸer kamu veya Ã¶zel kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileri ile uzmanlardan oluÅŸacak.Â Â