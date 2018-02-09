GÃ¼ncelleme: 09:30, 09 Åžubat 2018 Cuma

Meksika'da suÃ§ ÅŸebekesi kuran polislere gÃ¶zaltÄ±





AralarÄ±nda eski polis memurlarÄ± da bulunan 19 emniyet gÃ¶revlisi "adam kaÃ§Ä±rma" ve "cinayetten" yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meksika'nÄ±n Veracruz eyaletinde aralarÄ±nda eski polis memurlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 19 emniyet gÃ¶revlisi "adam kaÃ§Ä±rma" ve "cinayetten" gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Veracruz Valisi Miguel Angel Yunes yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aralarÄ±nda eski polis memurlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 19 emniyet gÃ¶revlisinin, 2010-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 15 masum kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rmak ve Ã¶ldÃ¼rmekten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Polislerin uyuÅŸturucu Ã§eteleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yunes, "Bu yozlaÅŸmÄ±ÅŸ polis memurlarÄ±, kendilerini suÃ§lularÄ±n hizmetine sunmuÅŸtur." ifadesini kullandÄ±. Meksika eyaleti savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 5 polis memurunun adam kaÃ§Ä±rma suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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